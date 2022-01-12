Инфляция на Украине достигла четырёхлетнего максимума

Согласно информации украинского Госстата, рост потребительских цен в стране составил 10%, что является максимальным показателем с 2017 года. Как пишет «Корреспондент», среди продуктов, которые подорожали больше всего по сравнению с прошлым годом — подсолнечное масло и сахар, цены на которое выросли на 38,8% и 28,3% соответственно.



AP

На Украине за 2021 год рост потребительских цен составил 10%, что является максимальным показателем с 2017 года. Как передаёт «Корреспондент», об этом свидетельствуют данные украинского Госстата.

Отмечается, что потребительские цены в декабре 2021 года по сравнению с ноябрём выросли на 0,6%. Продукты питания в стране за декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года подорожали на 13,3%.

Среди продуктов, которые подорожали больше всего — подсолнечное масло (цены выросли на 38,8%) и сахар (подорожал на 28,3%).

За год цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 9,4%. Стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива подорожала на 9,8%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую технику стали выше на 4,2%, стоимость услуг в сфере здравоохранения выросла на 6,1%, транспорт подорожал на 11,1%, цены на связь увеличились на 7,4%, на отдых и культуру — на 5,0%.

Образование на Украине подорожало на 17,0%, рестораны и гостиницы — на 9,0%.