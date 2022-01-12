Это была шутка: представитель Канье Уэста опроверг приезд рэпера в Россию

Вчера появилась информация, что американский музыкант Канье Уэст, официально взявший себе имя Йе, собирается прилететь в Россию в самое ближайшее время – весной или летом. О его планах, как деловых, так и творческих, прессе рассказало доверенное лицо музыканта, его бизнес-партнер Амир Судан. Спустя сутки официальные представители опровергли слова Судана. Но обо всем по порядку.

Россия станет для Йе вторым домом. Он будет проводить там много времени, – привело цитату Судана издание Billboard вчера.

В публикации со слов Амира Судана говорилось следующее: Канье Уэст планирует впервые выступить на российской сцене в рамках своего проекта Sunday Service (Воскресная служба), куда намерен пригласить президента страны Владимира Путина в качестве специального гостя. В это легко было поверить, поскольку известный рэпер не раз высказывался о российском президенте и даже сравнивал себя с Владимиром Владимировичем. Напомним, в ноябре прошлого года в интервью на популярном подкасте Drink Champs Канье назвал себя “молодым Путиным”.

Я осознал, что я как Владимир Путин, когда понял, что культура — это нефть. Культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2000 лет, – заявил тогда Канье.

Канье Уэст с новой девушкой Джулией Фокс

Кроме того, американские СМИ со ссылкой на Амира Судана также написали, что Канье собирается расширять свой бизнес за счет сотрудничества с главой Crocus Group Аразом Агаларовым и записать дуэт с его сыном, певцом Эмином.

Но уже сегодня утром появился комментарий представителя Канье Уэста по связям с общественностью Пьера Ружье, который опроверг все, что говорил ранее Амир Судан. Он написал письмо в журнал Rolling Stone, назвав новость о поездке Йе в Россию фейком.

Это новость полностью сфабрикована, это результат фантазии и принятие желаемого за действительное этих русских людей, – цитирует письмо Пьера Ружье издание.

Американские журналисты связались с публицистом Робом Голдстоуном, представителем Эмина Агаларова в Америке, и тот подтвердил, что между его клиентом и Канье Уэстом “ведутся переговоры”, однако, как пишут западные СМИ, от дальнейших комментариев отказался.

Эмин Агаларов