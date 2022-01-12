С новой прической и в туфлях Кэрри Брэдшоу: принцесса Швеции София с мужем вышла в свет

Монархи всего мира постепенно возвращаются к королевским обязанностям после рождественских и новогодних праздников. В понедельник королева Иордании Рания посетила город Эс-Салт, а супруга принца Эдварда графиня Уэссекская Софи и вовсе улетела за пределы Великобритании. Вчера она была замечена в Катаре на благотворительной конференции по проблеме потери зрения Orbis (графиня является международным послом Международного агентства по предотвращению слепоты – IAPB).

Также вчера, 11 января, свой первый выход в новом году совершили принц Швеции Карл Филипп с женой, принцессой Софией. Супруги стали почетными гостями торжественного ужина с названием “100-летие демократии в Швеции” – век назад в шведском парламенте впервые стали заседать женщины наравне с мужчинами. Карл Филипп и София были на мероприятии от лица всей шведской королевской семьи, так как родители принца, действующий король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия заболели коронавирусом на прошлой неделе. 75-летний король и 78-летняя королева, которые ранее были вакцинированы, вынуждены соблюдать режим самоизоляции. По словам пресс-службы дворца, болезнь протекает в легкой форме. Позже коронавирус подтвердился у старшей сестры Карла Филиппа – кронпринцессы Виктории – и ее мужа, принца Даниэля. Софию и Карла Филиппа недуг миновал, так как они им переболели прошлой весной, во время третьей беременности Софии.

Принцесса София и принц Карл Филипп

37-летняя София выбрала для выхода фиолетовое платье Dorotee Schumacher, в пару к которому добавила розовые туфли-лодочки Manolo Blahnik. Это культовая модель, которую можно узнать с первого взгляда – именно эти туфли, только в синем цвете, Мистер Биг надел на Кэрри Брэдшоу во время предложения вместо помолвочного кольца в фильме “Секс в большом городе”. Аксессуаром к образу послужили массивные серьги-кресты с позолотой, сиреневыми камнями и жемчужными вставками. 42-летний Карл Филипп был синем костюме и галстуке.

Также многие обратили внимание на смену имиджа бывшей шведской модели – принцесса отрезала длинную прямую челку, скрывающую брови, и перекрасилась в темную шатенку. Новый образ вызвал смешанные отзывы в сети: кто-то посчитал, что эта прическа придает лицу принцессы строгости, другие же уверены, что челка слишком исказила черты ее лица.

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Публикация от Royal Addicted (@royaladdicted_new)

Напомним, 26 марта прошлого года кронпринц Карл Филипп и принцесса София стали родителями в третий раз. У пары родился сын. 29 марта стало известно имя ребенка и опубликовано его первое фото. Малыш, как и его братья, не имеют королевских титулов, почему – читайте здесь.

Туфли Manolo Blahnik в в фильме “Секс в большом городе”