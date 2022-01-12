Супруга заявила о похищении депутата в Подмосковье

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12.01.2022, 13:45, Новости дня
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Депутата Совета депутатов Волоколамска Юрия Бабича похитили неизвестные, заявление в полицию написала его супруга Елена.

Екатерина Бабич сообщила, что в среду ее вместе с супругом остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов, передает ТАСС со ссылкой на заявление.

«Несколько минут спустя подъехал автомобиль белая Lada Vesta, в которой находились четверо неизвестных мне человек в гражданской одежде, которые не представились. Далее, моего супруга усадили в указанный выше автомобиль и увезли в неизвестном направлении», – указала она.

Номера автомобиля Елена не успела записать, поскольку находилась в растерянном состоянии.

Супруга парламентария обратилась к адвокату Андрею Алешкину для представления интересов Бабича. Он установил, что депутата нет среди задержанных в дежурной части и в отделе уголовного розыска. Алешкин пояснил, что полиция начала проверку по заявлению.

Женщина просит возбудить уголовное дело по факту похищения мужа.



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