 

Путин отметил положительные изменения в работе прокуратуры

12.01.2022, 13:45, Новости дня
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В последние годы в РФ деятельность прокуроров стала более открытой и наступательной, сообщил глава государства Владимир Путин.

Путин сообщил на торжественном заседании в честь 300-летия прокуратуры России, что ведомство «делом доказывает свою историческую востребованность», и «сегодня в работе прокуратуры много важных направлений, очень важных». Он отметил, что «в последние годы деятельность прокуроров стала более открытой, более наступательной и результативной», передает РИА «Новости».

Президент отметил, что приоритетные задачи прокуратуры – противодействие коррупции, экстремизму и другим видам преступлений, и надо эффективнее использовать представленные широкие полномочия на всех этапах: «от профилактики и выявления преступлений до поддержания обвинений в суде, действовать грамотно, твердо, последовательно».

«За прошедшее десятилетие в рамках общего надзора за исполнением законов прокуроры ежегодно выявляют и пресекают порядка 4 млн нарушений законов, восстанавливают права людей, добились возвращения в федеральный бюджет миллиардов рублей. Все это значимые показатели для страны», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что «роль прокуратуры повышалась и в екатерининский период, и в ходе реформ Александра II, и это было полностью оправдано», ведомство работало «в нужном режиме, прокуроры контролировали работу ведущих государственных учреждений, оберегали интересы казны и поддерживали обвинение в судах, без их вклада невозможно представить развитие отечественного законодательства и всей судебной системы».

Президент заявил, что считает важным сохранение широких надзорных функций прокуратуры и отказ от идеи сведения их лишь к гособвинению в суде: прокуроры в дальнейшем многое сделали для единства и развития страны. Так, прокуратура сыграла крайне важную, значимую роль в период социальных, экономических трансформаций в РФ в 1990-е годы.

«Многое сделали (…) для совершенствования нормотрворческой и правоприменительной практики. Для борьбы с криминалом и коррупцией. В целом активно содействовали развитию РФ как суверенного демократического правового социального государства», – добавил Путин.

Ранее Владимир Путин призвал прокуратуру оправдывать доверие россиян.



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