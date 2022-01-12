Названа сумма средней пенсии после индексации

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12.01.2022, 13:45, Новости дня
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Средняя пенсия после индексации вырастет на 1400 рублей и составит около 17,5 тыс. рублей, спрогнозировала зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

«Средняя пенсия по РФ составляла до 1 января немногим свыше 16 тыс. рублей. Таким образом, после индексации на 8,6 процента она должна вырасти на сумму около 1400 рублей», – цитирует РИА «Новости» Бибикову.

При этом сенатор подчеркнула, что с 1 января пенсии были уже проиндексированы на 5,9%. По ее словам, закон об индексации пенсий в соответствии с поручением президента будет принят, скорее всего, до конца января. 

В свою очередь председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что средства на индексацию пенсий в Пенсионном фонде есть. 

«В любом случае в Пенсионном фонде деньги есть, а если потребуются дополнительные средства, то это уже при корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда весной можно было бы сделать», – сказал Нилов.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции. Совет Федерации пообещал оперативно рассмотреть и принять закон об индексации пенсий. 



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