Мнение: Проблемы с производством радиодеталей в России

Блогер Тимофей Захаров, — не знаю, настоящее ли это имя, — выдал мощный пост про импортозамещение и российскую электронику. Рекомендую прочесть, отличный образчик жанра. Краткая суть поста: всё очень плохо, российские заводы вообще не хотят работать, без импортных микросхем мы будем на стенки лезть. Процитирую несколько типичных фраз:

https://habr.com/ru/post/599671/

Упомянутый выше ОАО «РЕЗИСТОР» там не только не представлен, но даже не имеет собственного сайта! И где же узнать, что производит этот завод? А нигде.

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…сроки поставки не просто огромные, чудовищные – до полугода и года…

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Отечественный компонент, в среднем, стоит в 20-100 раз (!!!) дороже качественного импортного аналога именитой фирмы…

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Проблему с качеством можно условно разделить на две части – отвратительное качество, связанное с общей технической и технологической отсталостью компонента, и качество, связанное с культурой производства…

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…Некоторые заводы не стесняются покупать импортные компоненты, а затем просто наносят на них свою маркировку и вуаля! компонент становится отечественным. Лично видел разъем, у которого с одной стороны нанесена отечественная маркировка, а по всему разъему название и логотипы одной известной иностранной фирмы…

Со многим в статье нужно согласиться. Понятно, что далеко не всё так мрачно, — в комментариях на Хабре автору справедливо указывают, что общий посыл статьи излишне пессимистичен. Импортозамещение в России идёт, качество деталей растёт, ассортимент уже довольно широк. За последние 15 лет Россия проделала большой путь.

Но всё же проблемы с постсоветскими предприятиями, про которые пишет автор, я много раз наблюдал лично, причём в разных местах. Раздутые до безумия штаты, копеечная экономия на мелочах, карикатурно глупые сотрудники и высокомерное руководство, окружённое свитой столь же высокомерных прихвостней. Если завод на самообеспечении, болезнь проявляется в лёгкой форме: производство организовано бестолково, неэффективно, но цеха с грехом пополам выдают продукт, и завод даже немного зарабатывает на его продаже. Если же речь идёт об организации, которая существует на бюджетные деньги, обычно всё очень плохо. Хороших специалистов в таких местах очень мало, так как хорошие специалисты не видят смысла пахать за смехотворно низкую зарплату, выслушивая при этом ругань и поучения от заносчивого и некомпетентного начальства.

Многие ругают Почту России. Напрасно. Лично я руковожу бизнесом больше 20 лет, поэтому осознаю предельно чётко: у меня близко не хватило бы навыков и таланта, чтобы реформировать то дремучее болото, которым Почта была ещё относительно недавно. Обычно постсоветское предприятие дешевле закрыть и создать заново, чем преобразовать в более-менее рабочий вид.

Вернёмся к микроэлектронике. Господин Захаров пишет правильные вещи, которые, впрочем, не повергают меня в уныние. Унывать — прерогатива рядовых сотрудников, которым с их узкого участка фронта кажется, будто всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Феномен известный: опытные руководители стараются не обсуждать лишний раз глобальные проблемы с подчинёнными, так как те очень уж легко падают духом от текущих трудностей, которые не касаются их лично, и потому представляются неразрешимыми.

Кроме того, в статье нет ответа на очень важный вопрос: как мы докатились до жизни такой, и что мы можем сделать, чтобы покатиться в другую, более здоровую сторону. Автор пишет:

Как многие знают, в стародавние времена, когда еще существовал СССР, последний производил почти всю свою электронную аппаратуру, как бытовую, так и специального назначения, самостоятельно и полностью из своих электронных компонентов. За рубежом (в капстранах) закупались лишь отдельные образцы и то, по большей части, лишь для их изучения и последующего освоения выпуска аналога также полностью на отечественных электронных компонентах и из отечественных материалов. После развала СССР выпуск всей аппаратуры существенно сократился, соответственно и выпуск компонентов тоже…

Вот эту-то тоску по старому доброму СССР, который якобы имел развитую электронную промышленность, я никак не могу разделить. Да, мы все родом из Советского Союза, у нас есть веские причины для гордости за достижения советских учёных и советских инженеров. Однако конкретно советский способ производства иначе как преступлением против экономики назвать нельзя. Все до единой проблемы импортозамещения, на которые справедливо указывает господин Захаров, как раз и растут из советских времён.

При капитализме просто: не умеешь работать, добро пожаловать на выход со своей вымученной научной степенью, иди кричать «свободная касса!» в МакДональдс. При социализме, к сожалению, не так. При социализме зачастую даже выгодно работать плохо: раздувать кадры, делать конечные изделия возможно более дорогими, скрывать от смежников документацию. Как итог, имеем иллюстрации из статьи на Хабре — аналоги импортных изделий, которые стоят в 50 раз дороже, и которыми невозможно пользоваться, так как их качество не выдерживает никакой критики.

В СССР, повторюсь, было ещё хуже. Вот, к примеру, славная история молодого специалиста, работавшего на производстве компьютеров «Искра». Автор — Святослав Логинов, вы его наверняка знаете. История опубликована в его личном ЖЖ:

https://sv-loginow.livejournal.com/21839.html

https://sv-loginow.livejournal.com/22159.html

https://sv-loginow.livejournal.com/22408.html

https://sv-loginow.livejournal.com/22623.html

Рекомендую прочесть целиком, а для затравки процитирую пару маленьких фрагментов:

Полупроводниковое производство не зря предъявляет жёсткие требования к чистоте. Сядет пылинка на кремниевый диск, подготовленный к фотолитографии, и будет испорчена не только та схема, на которую попала зловредная грязь, но и десяток соседних схем будут иметь искажённые характеристики. Так что даже у проклятых буржуинов 95% готовых БИС’ов уходит в брак. И вот в чью-то светлую голову пришла мысль: если почти вся продукция идёт под пресс, то нельзя ли на этом погреть руки? Среди десятков технологических операций есть и процесс золочения. Выделить следовые количество золота из бракованных БИС’ов не смогли даже экономные японцы, но отечественные умельцы решили эту проблему гораздо проще. Раз золото не выделить из схемы, то его просто не нужно пихать туда. И вот, в доброй половине заготовок операцию золочения стали пропускать, а “готовое” изделие отправлять под пресс, минуя ОТК. Зато те схемы, на долю которых золочение досталось, считались исправными, если показывали результат хотя бы отдалённо напоминающий рабочий.

Вот вам и ответ, почему отечественная “Искра” была хуже зарубежного аналога…

А в таинственной гальванике по выходным дням доверенные люди гнали ювелирку, которую сбывали где-то на чёрном рынке. То есть, получается, что многоэтажный кирпич на углу Левашовского и улицы Ленина работал впустую и бесцельно сливал кислоты. К понедельнику ванны золочения успевали остыть, так что бритоголовый начальник участка с полным основанием говорил, что никто здесь не работает.

* * *

Однажды я увидел, как в самосвал грузятся странные металлические штабики. Диаметром около десяти сантиметров и длиной почти два метра эти железяки, казалось бы, можно двигать лишь краном, однако знакомые молодцы довольно легко ворочали их вручную. Подойдя, я попытался приподнять один из штабиков и был поражён его лёгкостью. Это был титан. Я не выдержал и пошёл к главному энергетику Валентину Константиновичу Клюшкину. Валентин Константинович в ту пору недавно отметил шестидесятилетие, он собирался на пенсию и был добр и разговорчив, так что на свой вопрос я получил развёрнутый ответ. Оказывается, титан заводу вовсе не нужен, в производстве вертолётных моторов он не применяется. Заводу нужна нержавеющая сталь, но даже выделенные лимиты получить удаётся далеко не всегда. А если лимиты не будут выбраны, то на будущий год их урежут; существовала в советские времена такая практика. А титан шёл по той же графе, что и нержавейка, так что в те годы, когда нержавейку добыть не удавалось, завод добирал остатки ненужным ему титаном. Титановые штабики складывали у стенки, где он и лежал без дела. Через двенадцать лет его списывали, хотя ничего ему за это время сделаться не могло. Но и списанный титан было некуда девать. “Вторчермет” его не принимал, ибо это не железо, “Вторцветмет” – тоже, поскольку титан стратегический материал и без соответствующих документов принят быть не может. А получать соответствующие документы – значит, объяснять, чего ради завод приобрёл этот самый стратегический материал.

— На свалке его тоже не принимают, – огорчённо рассказывал Клюшкин, – но за пол-литра спирта охрана пропустит самосвал и позволит высыпать без документов. А там пусть разбираются, что это за титан и откуда он взялся.

Я не люблю Чубайса с Гайдаром за их неумелые реформы, однако вешать на них всех собак нельзя. Советские заводы изначально работали в минус и выдавали брак: вся система была на это заточена. Понятно, что когда после 1992 года заводы лишились дотаций из бюджета, им пришлось очень туго.

Некоторые заводы дотаций не лишились — вот они-то до сих пор и гонят брак по завышенной на два порядка цене. А если мы посмотрим на другую сторону производственного процесса, на вакансии, мы увидим, что на заслуженных советских заводах, построенных ещё при Сталине, ищут сейчас программистов на зарплату в 25 тысяч рублей. Вот вакансии того самого завода, который упомянут в статье на Хабре:

https://pskov.spravker.ru/job/oao-pskovskij-zavod-radiodetalej-pleskava.htm

Попытка в 2021 году нанять программиста на такую зарплату — серьёзная заявка на победу. Отголосок славных советских времён, когда эмиграция была запрещена, частный бизнес был запрещён, и даже переезд в Ленинград был сопряжён с серьёзными прописочными сложностями. Тогда, да, можно было крутить инженерам и программистам руки, вынуждая их работать за легендарные 120 рублей. Сейчас нормальный инженер на копеечную зарплату просто не пойдёт: пойдут или стажёры, только что закончившие курсы, или дураки, которые диплом имеют, но реально работать не могут.

Мораль из всего этого вытекает простая — заводы, доставшиеся государству в наследство от СССР, нуждаются в очень серьёзных реформах: именно потому, что они были созданы при социализме. Никаких «старых добрых времён», к которым следует «вернуться», не было — после 1917 года, во всяком случае.