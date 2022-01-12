Футболиста Павла Мамаева с невестой задержали в московском аэропорту

Футболист Павел Мамаев и его невеста Надежда Санько отдыхали в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Вернувшись в Россию, молодые люди попали в неприятную историю: их задержали на таможне в московском аэропорту.

О случившемся пояснила Надежда Санько. Она опубликовала в своём профиле в Instagram фотографию из аэропорта. Подпись к ней была шутливой, но намекала на возникшие проблемы. Чуть позже девушка удалила фото.

В СМИ предполагают, что неприятности связаны с дорогим кольцом, которое Павел Мамаев купил Надежде. Это был подарок на Новый год, который пара встречала в Дубае. Украшение Graff стоит более 10 миллионов рублей, и его нужно было внести в таможенную декларацию. Вероятно, об этом попросту забыли.

Ни Павел Мамаев, ни Надежда Санько пока никак не комментировали произошедшее. Если вину футболиста и его невесты докажут, они должны будут выплатить большой штраф, возможно получат административный срок. Также по закону украшение заберут на экспертизу.

Надежда Санько – новая возлюбленная футболиста и бывшая подруга его бывшей жены. Павел развёлся с Аланой Мамаевой весной 2021 года, с ней остались двое детей (общая дочь и сын от предыдущего брака). Вокруг подаренного кольца разыгрался скандал. Алана рассказала, что пока футболист дарит дорогие подарки новой девушке, его ребёнок не видит отца и «в последний раз Павел присылал 30 тысяч рублей на дочь 20 ноября». Надежда же, по слухам, тоже беременна и пара готовится к бракосочетанию, пишет портал Newinform.

Источник: slovodel.com