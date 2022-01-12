Пылевая буря на Марсе заставила зонд InSight перейти в экономрежим

InSight перешел на экономрежим 7 января после большой пылевой бури, из-за которой меньше солнечного света попадает на солнечные панели аппарата.

В этом режиме InSight будет использовать электроэнергию только для выполнения основных функций. Специалисты NASA выяснили, что электроэнергии хватит, чтобы батареи аппарата не разрядились полностью.

Пылевые бури могут влиять на солнечные панели двумя способами: пыль уменьшает фильтрацию солнечного света через атмосферу, а также может накапливаться на панелях. Оставит ли этот шторм дополнительный слой пыли на солнечных панелях, еще предстоит определить.

Инженеры InSight надеются, что на следующей неделе смогут вывести посадочный модуль из безопасного режима. Это позволит более гибко управлять аппаратом, поскольку связь, требующая относительно большого количества энергии, в безопасном режиме ограничена.

Модуль автоматической станции Mars InSight был запущен на Марс 5 мая 2018 года. 26 ноября того же года он приземлился на поверхность планеты. 7 декабря космический аппарат записал шум ветра на Марсе, а 19 декабря установил на планете сейсмометр.