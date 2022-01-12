 

“Из трусов вареник торчит”. Волочкова шокировала сеть откровенным снимком

12.01.2022, 13:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Это такое блаженство – выйдя из Виллы, уже сделав несколько десятков шагов, оказаться у изумрудного океана! Полежать на белоснежном песочке, поплавать или просто постоять, созерцая такую райскую красоту. Кстати, какое фото вам больше понравилось – 1 или 2?” – спросила она.

Балерина снялась в “голом” бикини, имитирующим обнаженное тело. Для первого фото Волочкова позировала лежа на животе, засветив оголенные ягодицы, для второго – стоя, сложив руки на талии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“На второй из трусов вареник торчит, некрасиво”, – заявил подписчик dani1983.11mail.ru.

“Увеличила – и точно”, – подтвердила planetavselenaya

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир.

На Мальдивах она отдыхает со своим новым возлюбленным, фитнес-тренером Сергеем. Они познакомилась на программе “Давай поженимся” (“Первый канал”), куда пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.

Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Срок временного проживания мигрантов в РФ решено продлить

27.03 / В Украине в больницах находится 43,5 тыс. пациентов с коронавирусом – Ляшко

16.11 / Экономика: Чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии

03.11 / Резников: Украине придется найти свой рецепт решения конфликта на Донбассе

02.11 / В Париже мужчина с криками “Аллах акбар” напал с ножом на силовиков, сделавших замечание об отсутствии маски

17.01 / “Путин – х…йло и гнида”. Чичваркин прокомментировал задержание Навального

14.07 / Украина и Венгрия в ближайшее время подпишут соглашение о признании документов об образовании и научных степеней

13.02 / Витренко назвал себестоимость добываемого в Украине газа

28.09 / Эксперт указал на связь между обострением в Карабахе и учениями «Кавказ-2020»

14.10 / В Германии крупнейшая энергетическая компания прекратила заключать новые контракты из-за скачков цен на газ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика