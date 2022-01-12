“Из трусов вареник торчит”. Волочкова шокировала сеть откровенным снимком

“Это такое блаженство – выйдя из Виллы, уже сделав несколько десятков шагов, оказаться у изумрудного океана! Полежать на белоснежном песочке, поплавать или просто постоять, созерцая такую райскую красоту. Кстати, какое фото вам больше понравилось – 1 или 2?” – спросила она.

Балерина снялась в “голом” бикини, имитирующим обнаженное тело. Для первого фото Волочкова позировала лежа на животе, засветив оголенные ягодицы, для второго – стоя, сложив руки на талии.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“На второй из трусов вареник торчит, некрасиво”, – заявил подписчик dani1983.11mail.ru.

“Увеличила – и точно”, – подтвердила planetavselenaya

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир.

На Мальдивах она отдыхает со своим новым возлюбленным, фитнес-тренером Сергеем. Они познакомилась на программе “Давай поженимся” (“Первый канал”), куда пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.

Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

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