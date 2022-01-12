Скандалы: Ольга Гончарова променяла ЦБ на криптобиржу

Директор департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций Банка России назначена на должность GR-директора криптобиржи Binance

«В Binance Ольга будет выстраивать системное взаимодействие с органами власти федерального уровня как в России, так и в СНГ, отвечать за продвижение и реализацию GR инициатив, как в области традиционных финансов, так и в области крипто и блокчейн индустрии, а также курировать взаимодействие с крупнейшими ассоциациями, представляющими интересы участников финансового рынка», — сообщает компания.

Ольга Гончарова, как отмечается, последние семь лет возглавляла департамент сбора и обработки отчетности в Банке России. В ЦБ РФ она отвечала за несколько проектов, связанных с цифровой трансформацией, стояла у истоков развития финтех индустрии в 2014-2015 годах. Также отмечается, что Гончарова имеет 20-летний опыт работы в финансовой сфере, включая работу в международных консалтинговых и банковских структурах.

Директором Binance в России станет сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox и сообщества блокчейн разработчиков Definition Владимир Смеркис. Он, как отмечается, имеет «внушительный корпоративный опыт работы» в таких компаниях, как Mail.ru Group, телеканал A1, агентство Global Point и компания Red Bull. «Основными задачами Владимира в Binance станет усиление присутствия Binance в России, работа над легитимизацией и GR взаимодействием с целью массовой адаптации блокчейн бизнеса в стране, маркетинг и PR присутствие, работа с сообществом разработчиков с целью развития Binance Smart Chain, а также NFT, GameFi и Metaverse проектами», — говорится в релизе.

Binance — крупнейшая в мире криптовалютная биржа. В сентябре 2020 года Роскомнадзор внес сайт Binance в реестр запрещенных, а в январе 2021 года ведомство его разблокировало.