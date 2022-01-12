 

Черный чай помогает при гипертонии и помогает в лечении заболеваний сердца

12.01.2022, 13:24, Новости дня
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Давно известно, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертности в нашей время. Людей призывают вести здоровый образ жизни и больше двигаться. Но также ученые напоминают, что ряд продуктов питания и напитков оказывают эффективное профилактическое воздействие.

Среди них – черный чай. Специалисты отмечают позитивное влияние данного напитка как профилактического средства против гипертонии и сердечных заболеваний.

В рамках проведенного исследования удалось установить, что у тех людей, которые ежедневно употребляли по три чашки черного чая в день, заметно улучшалось самочувствие, нормализовались кровяное давление и работа сердца. Чай помогает даже тем людям, у которых уже есть такие проблемы со здоровьем.



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