 

Ученые напомнили о пользе употребления оливкового масла

12.01.2022, 13:24, Новости дня
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Ученые провели масштабное исследование, в котором объектом изучения была огромная группа из ста тысяч человек. Интересовало, в первую очередь, влияние оливкового масла на состояние здоровья человека.

Полученные статистические данные позволяют утверждать, что именно оливковое масло в ежедневном рационе помогает значительно снизить риск развития онкологических заболеваний.

Раковые опухоли у людей, которые постоянно употребляют оливковое масло, развиваются на 17% реже, чем в среднем по группе. Кроме того, на 19% реже появляются сердечно-сосудистые заболевания. По словам ученых, секрет в особых видах ненасыщенных жиров, которые имеются в данном продукте. К такому же выводу ранее пришли в процессе другого исследования.



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