Мнение: Результаты последнего тестирования

Друзья, на сайте появился список тех, кто получат сертификаты за последнее тестирование (в рамках курса “Психоалхимия. Хранители 12 ресурсов”).

Вот победители.

И еще.

Благодаря моему Ассистенту, все остальные тоже смогут посмотреть свои баллы, хотя изначально я не планировала.

Сводная таблица, где все участники могут найти свой результат

Инструкция, как искать, есть на этой же странице. Важно: если имя вводилось латиницей, искать его нужно также латиницей. Для некоторых постоянных участников имя могло подтянуться из существующей базы (имя, введенное на предыдущем тесте/курсе), а не из последних введенных данных.

И разбор тестирования тоже будет в ближайшие дни.

Все, кто ставили в заданиях вместо одного ответа два или три, даже случайно, получили за такое задание ноль баллов.

В следующий раз на этой площадке будьте внимательны.

Давайте поздравлять победителей.

Победители, делитесь ощущениями. Всем, у кого сертификат, предлагаю повесить свое фото, чтобы мы увидели лучших в лицо. Если вы не в группе комментаторов, но получили сертификат, пишите мне об этом, я добавлю. Но указывайте почту, с которой регистрировались на курс.

Расскажу еще про новшества в блоге.

Теперь в каждом разборе писем, а может и не только, я буду выделять лучший комментарий и авторам регулярных лучших комментариев придумаю бонусы.

И второе новшество. В ленте я часто читаю посты на темы блога и иногда ссылаюсь на них. Теперь я постараюсь каждую неделю делать пост, в котором буду ссылаться на один или больше постов в своей ленте, в которых разобраны интересные примеры полевых законов и всего, о чем мы говорим в блоге. Пишите такие посты.

Особенно приветствуются литературные примеры с цитатами, исторические примеры, кинопримеры с цитатами, случаи из своей жизни в художественной форме или из жизни знакомых, примеры из социальных сетей и мемы по теме границ, самооценки, локуса контроля, ресурсов и поля, но в случае скринов обязательно закрашивайте имя автора, не надо пиара. И где сам пример недостаточно красноречив, делайте анализ.

Можно и другие формы постов на темы блога тоже пробовать. Лучших я буду выделять у себя блоге и они тоже будут, по совокупности, получать бонусы.

О бонусах позже.

И последнее.

Всем, кто был на курсе и успел купить фокус-тренажеры, публикую ссылку.

А то некоторые не могут ее найти.

Ссылка только для тех, кто уже купил фокус-тренажеры! Больше их купить нельзя, исключения не делаю никому, не просите, пожалуйста. Иначе я всем должна открыть такую возможность, а я не могу этого сделать. И курс дать пройти индивидуально тоже не могу, даже если вы не смогли пройти по уважительной причине.

Как правильно использовать фокус-тренажеры для решения повседневных практических задач, отдельно напишу. И чем их можно заменить, а чем нельзя, напишу тоже.