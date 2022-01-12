 

Использование щипцов и вакуума при родах может быть опаснее, чем считалось ранее

12.01.2022, 13:12, Разное
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Ученые из Университета Британской Колумбии проанализировали медицинские данные более 1,3 миллиона родов в больницах Канады с 2013 по 2019 годы. Специалисты сосредоточились на родоразрешении женщин, у которых ранее не было кесарева сечения. В 38,5 тысячи случаев применялись акушерские щипцы, в 110,9 тысячи — вакуум-экстракция, которая является более щадящим методом.

В 96% родов с помощью щипцов и 92% родов с вакуумом были успешными, то есть ребенок не получил никаких повреждений. Однако примерно четверть случаев применения акушерских щипцов была связана с механическими травмами, нанесенными матери, вакуум-экстракция вызвала различные повреждения в 13% случаев. Чаще всего это были травмы анального сфинктера, разрывы шейки матки и влагалища, повреждения уретры или мочевого пузыря. При этом риск повреждения анального сфинктера был вдвое выше при использовании щипцов по сравнению с вакуум-экстракцией. По словам ученых, эти показатели значительно выше, чем считалось ранее. 

«Эти травмы вызывают тяжелые долгосрочные последствия, такие как недержание мочи и стула, боль во время полового акта и другие расстройства тазового дна», — сообщили авторы исследования.

Когда ученые оценили травмы, которые могут быть нанесены ребенку инструментами для родовспоможения, оказалось, что безопасность вакуум-экстракции сильно переоценена — риск различных повреждений оказался сопоставимым с риском применения щипцов. Наиболее частой неонатальной травмой оказалось повреждение периферической нервной системы.

По мнению авторов исследования, органы здравоохранения должны пересмотреть стандарты помощи при родах и не рассматривать использование щипцов и вакуума как безопасную альтернативу кесарева сечению. Кроме того, необходимо уделить внимание подготовке специалистов, поскольку уровень травматизма матери и ребенка значительно отличался в разных больницах и регионах, что утверждает о разном уровне квалификации персонала.



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