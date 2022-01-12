Microsoft выпустит Windows 11 Privacy Edition – без слежки и сотрудничества с властями

Корпорация Microsoft объявила о скором выходе в продажу Windows 11 Privacy Edition. Эта редакция операционной системы не будет следить за владельцем. Кроме того, разработчики обещают не передавать данные про ее пользователей другим фирмам и не сотрудничать с правительством, если оно запрашивает данные о владельцах лицензионной Privacy Edition.

Новая версия ОС выйдет на очередной волне борьбы за приватность. Её выпуск поддержали недавно созданная в США некоммерческая независимая правительственная организация “Фонд поддержки индивидуальности” (Foundation for Backing Individuality, FBI) и международная ассоциация рекламодателей Global Advertisement Network.

“Не хочешь, чтобы о твоих делах узнали власти? Считаешь, что корпорации не должны совать свой нос в твою жизнь? Мы тебя услышали!” – говорится в рекламном ролике.

Windows 11 Privacy Edition, в отличие от базовой редакции ОС, будет платной, а также потребует новой, чистой установки. Поскольку ОС будет постоянно связываться с серверами Microsoft “для подтверждения отсутствия слежки”, для ее полноценной работы потребуется широкополосное интернет-соединение.

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