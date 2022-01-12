Вопрос календаря — Москва не намерена затягивать переговоры с США

После двусторонних переговоров, которые прошли в понедельник, и Сергей Рябков, и Венди Шерман говорили о прогрессе и о пунктах, по которым не встретили взаимопонимания. Однако ходу переговоров может помешать тот аспект, что РФ настаивает на их высокой скорости. В частности, Рябков установил дату 12 января, когда пройдёт встреча Совета РФ — НАТО как удобный момент для оценки перспектив и целесообразности новых встреч, пишет Le Monde.



AP

Глава американской делегации Венди Шерман высказывается по поводу дипломатического диалога с Россией не в понятиях «взаимного доверия», а в контексте результатов, пишет Le Monde. Но, по словам авторов статьи, само по себе ведение диалога — это уже прогресс, учитывая ситуацию на Украине и наращивание словесной напряжённости последних недель.

Рябков и Шерман знают друг друга давно, что упростило им переговоры, которые длились почти восемь часов. Они пообещали продолжать диалог. Но по сути РФ и США придерживаются малопримиримых позиций по главному пункту их спора — отказ от дальнейшего расширения НАТО. И на встрече Совета РФ — НАТО эта пропасть будет обозначена ещё сильнее, пишет издание.

Автор статьи отмечает, что предположение о том, что Грузия и Украина вступят в НАТО, было сделано в 2008 году, но с тех пор альянс не очень-то спешил превратить это предложение в реальные действия. Но Москва хочет, чтобы этот отказ включать Украину и Грузию был выражен формально. «Нам необходимы не обещания, а железобетонные серьёзные юридические гарантии», — заявил глава российской делегации Сергей Рябков.

При этом, по словам автора статьи, российские дипломаты понимают, что такое предложение может быть неприемлемо для Вашингтона. Прежде всего, отмечает он, РФ не может диктовать альянсу свои условия для обеспечения своей сферы влияния, не учитывая право других государств определять свою судьбу. Плюс такой отказ может спровоцировать экзистенциальный кризис в НАТО. Так что Венди Шерман отметила, что НАТО не допустит, чтобы какая-либо страна накладывала вето на вступление новых членов в альянс, а также она исключила переговоры о сокращении военного присутствия США в Восточной Европе.

После переговоров Сергей Рябков отметил перед прессой, что американская сторона очень серьёзно отнеслась к российским предложениям. Он также заверил, что Москва ни в коем случае не хочет «завоёвывать территории» на Украине, но оставил за Россией право проводить учения на границе. Его собеседница, в свою очередь, призвала Россию сделать жест доброй воли и вернуть военных на место дислокации.

Венди Шерман также напомнила, что США действуют совместно с союзниками и с их стороны в ответ на обострение ситуации последуют экономические санкции, меры против ключевых отраслей экономики России, усиление позиций НАТО на территории союзников, а также увеличение помощи Украине.

И Россия, и США заявили, что хотят продолжать переговоры, но вскоре может появиться «проблема календаря». Так, Рябков несколько раз повторил позицию Москвы о том, что переговоры не могут длиться месяцы и годы. Он даже отметил рубеж для измерения прогресса — встреча Совета РФ — НАТО, назначенная на среду. По его словам, именно там можно будет оценить перспективы для нового раунда переговоров и их формата.

Венди Шерман, со своей стороны, подтвердила американскую позицию, которая предполагает по сути связь между вопросами стабильности в Европе и контроля над вооружениями. Кроме того, она состоит в том, чтобы увеличивать инструменты сдерживания и тянуть время в ожидании, что военная напряжённость сама собой уйдёт. Она отметила, что США готовы, как и Россия, продвигаться быстрыми темпами, но некоторые вопросы, как контроль над вооружениями, не могут быть решены за несколько дней и даже за несколько недель.

Вашингтон уверяет, что открыт для обсуждения сокращения вооружений, но на основе взаимности. В том числе, по словам Шерман, можно обсуждать и определённые системы в Европе, которые раньше попадали под действие ДРСМД. Предметом обсуждения, по словам американской стороны, могут быть ограничения по масштабам военных учений, чтобы придать им прозрачности.

Российская сторона расценивает эти шаги как второстепенные, а вот главным для неё остаётся вопрос о границах НАТО. И в этом вопросе противостояние самое сильное, признал Рябков: «Мы здесь даже не видим политической воли к продвижению». При этом, по его словам, и остальные процессы тоже зависят именно от вопроса о НАТО. Однако, как отмечают авторы статьи, Рябков ничего не говорил о требовании РФ к альянсу не размещать свои силы на территории восточных членов НАТО. Буквально накануне РФ настаивала, что НАТО должно вернуться к границам до 1997 года, напоминает Le Monde.