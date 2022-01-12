К середине 2022 года 97 процентов афганцев могут оказаться за чертой бедности

Гуманитарный кризис в Афганистане рискует стать ещё хуже в 2022 году, пишет CBS News. После прихода к власти «Талибана»* многие страны, включая США, свернули программы финансовой помощи. Кроме того, Афганистан страдает от засухи, суровой зимы и пандемии коронавируса.

Гуманитарный кризис в Афганистане становится хуже. В ООН заявили, что суровые зимние погодные условия могут нарушить процесс распределения гуманитарной помощи и усугубить финансовый кризис. У афганцев заканчиваются деньги, на фоне роста цен на базовые потребительские продукты. Согласно данным ООН, к концу этого года 97 процентов афганцев могут оказаться за чертой бедности.

Также нестабильна обстановка с продовольствием. По мнению экспертов, положение в нынешнем году станет ещё хуже из-за засухи. Всё это происходит лишь спустя пять месяцев, после того как «Талибан» установил контроль над Афганистаном. Захват власти привёл к тому, что иностранные государства заморозили финансовую помощь стране. За более подробной информацией я хочу обратиться к нашему корреспонденту Роксане Сабери. Роксана, Международный комитет спасения назвал Афганистан страной с наибольшим риском ухудшения гуманитарной ситуации в 2022 году. Что именно предсказывают в комитете?

РОКСАНА САБЕРИ, корреспондент CBS News: В Международном комитете спасения заявили, что ещё никогда не видели столь сурового голода в Афганистане, и вероятно, что ситуация станет намного хуже. В организации сообщили, что к концу прошлого года почти 23 миллиона афганцев столкнулись с нехваткой еды. Это более чем 50 процентов населения. И как вы уже упомянули, ООН прогнозирует, что к середине этого года 97 процентов афганцев окажутся за чертой бедности.

Несколько организаций призвали увеличить количество помощи, для того чтобы преодолеть нарастающий кризис. За последние 20 лет Афганистан сильно зависел от зарубежного финансирования, однако после прихода к власти «Талибана» многие страны, включая США, свернули или сократили помощь, а также заморозили множество активов. Без этой поддержки в стране закрылось множество больниц, а население Афганистана стремительно беднеет на фоне стремительного роста цен на еду и прочие базовые продукты.

Ко всему прочему Афганистан также страдает от засухи, суровой зимы и коронавируса. Находясь перед необходимостью предотвращения гуманитарной катастрофы, администрация Байдена приняла меры по допуску большего количества гуманитарной помощи в Афганистан: согласно этим мерам, для гуманитарных организаций допускаются исключения из санкций, введённых против «Талибана». Ряд активистов, включая главу Международного комитета спасения, заявили, что этих мер недостаточно. При этом критики из рядов Республиканской партии заявили, что администрация Байден рискует добавить легитимности и усилить «Талибан».

В октябре прошлого года объём гуманитарной помощи Афганистану со стороны США составлял примерно 475 миллионов долларов. Однако Афганистан по-прежнему остро нуждается в помощи.

Дата выхода в эфир 09 января 2022 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.