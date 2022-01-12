Победитель проекта “Ледниковый период” актер Федор Федотов впервые стал отцом

Актер Федор Федотов, которого прославила главная роль в фильме “Серебрянные коньки”, победитель последнего сезона проекта “Ледниковый период”, и его супруга актриса и режиссер Анастасия Грибова впервые стали родителями. Радостную новость сообщил сам Федотов, сделав публикацию в Instagram и добавив фото из родильной палаты в сторис. Родители решили назвать новорожденную дочь Ульяной.

Счастливый отец в трогательном посте обратился к своей супруге:

Настюша. Я восхищаюсь тобой. Ты самый великий человек, человек великих дел, мыслей, идей, поступков. Я всегда знал это и убеждаюсь в этом каждый день. Ты – великий человек. И я благодарю тебя, хотя благодарность эту ничем до конца выразить нельзя…Спасибо тебе за все. За эту жизнь, за новую жизнь, за нашу дружбу, за эту любовь, за твои силы и терпение, за твою доброту, за твое великое сердце, за самые чистые и самые небесные глаза на свете. У меня не хватает слов. За всю жизнь я не смогу сказать тебе всего, что должен, не смогу дать столько любви и нежности, сколько должен. Но я попробую. Я очень тебя люблю, – написал Федор.

С рождением первенца Федора и Анастасию поздравили интернет-пользователи, в том числе актриса Елена Подкаминская и партнерша Федотова по танцам на льду Татьяна Волосожар, которая, к слову, стала мамой во второй раз минувшей весной.

Федор Федотов Анастасия Федотова (Грибова)

Федор Федотов, выпускник Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, родился 12 июля 1995 года в Иерусалиме в семье хирурга и театрального критика. По окончанию вуза, Федотов служил в питерском ТЮЗе, а после вместе с сокурсниками создал Социально-художественный театр. Федотов с детства играет в хоккей, поэтому искусная езда на коньках для съемок в фильме Михаила Локшина 2020 года “Серебрянные коньки” для него не стала преградой. В картине о предновогоднем Санкт-Петербурге 1899 года актер исполнил главную роль. Этот талант пригодился спустя год – в январе он стал победителем восьмого сезона шоу “Ледниковый период”, в котором выступал с олимпийской чемпионкой 2014 года Татьяной Волосожар.

Федотов и его возлюбленная, сокурсница по театральному вузу Анастасия Грибова поженились прошлой весной, 3 мая 2021 года они стали мужем и женой.

Федор Федотов и Анастасия Грибова Татьяна Волосожар и Федор Федотов Федор Федотов в картине “Серебрянные коньки”