Принцесса Саудовской Аравии Басма и ее дочь вышли на свободу после трех лет тюрьмы

Власти Саудовской Аравии отпустили принцессу Басму бинт Сауд и ее дочь Сухуд аш-Шариф из тюрьмы. В заточении они провели три года. Первым об освобождении племянницы короля Саудовской Аравии Салмана сообщила в Twitter организация ALQST for Human Rights, занимающаяся защитой прав человека в Саудовской Аравии:

Басма Бинт Аль Сауд и ее дочь Сухуд, задержанные в 2019 году, освобождены.

Позже эту информацию подтвердили BBC и The Guardian со ссылкой на юриста принцессы Анри Эстрамана:

Двух женщин выпустили из-под незаконной стражи, и они вернулись в свой дом Джидде в четверг, 6 января 2022 года.

Принцесса и ее дочь провели несколько лет в заточении, притом что им так и не предъявили обвинения. Младшая дочь короля Абдулазиза Аль Сауда просила помилования еще в апреле 2020 года, но тогда ей отказали. Сейчас она и ее дочь находятся в их доме в городе Джедда. Почему было решено их выпустить после столь долгого времени и почему их вообще арестовали без суда и следствия, неизвестно. По словам юриста, обе очень устали и им нужно время на восстановление:

Она выглядит изможденной, но находится в добром расположении духа и испытывает благодарность за то, что может снова воочию встретиться со своими сыновьями. Она чувствует себя нормально, но ей нужен медицинский осмотр, — сказал Анри Эстраман.

Принцесса Басма, 2017 год

Самая младшая дочь из 115 (!) детей второго короля Саудовской Аравии принцесса Басма бинт Сауд бин Абдулазиз Аль Сауд пропала без вести в марте 2019 года. Лишь в ноябре 2019-го немецкому изданию Deutsche Welle стало известно, что женщина находится под домашним арестом в Эр-Рияде. Тогда за ней и всеми ее контактами было установлено наблюдение, поэтому принцесса не могла открыто рассказать о случившемся. Причиной ареста мог стать гнев со стороны наследного принца, заместителя премьер-министра и главы королевского суда Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Принцесса Басма известна не только как член правящей королевской династии Саудитов, но и как общественная активистка: она открыто выступает за реформы в общественной жизни страны, в особенности по части прав женщин и их дискриминации, хотя с 2010 года частично проживала в Лондоне. Она состоит в нескольких правозащитных организациях и регулярно выражает свои взгляды в арабских и мировых СМИ. При этом ее критика не затрагивает правящую семью, а только чиновников и законодательство.

Возможно, ее задержали за какие-то ее высказывания. Это случилось при попытке выехать в Швейцарию на лечение, куда она должна была вылететь еще 18 декабря 2018-го, но ее вылет несколько раз переносили. Тогда на это обратил внимание адвокат Басмы американец Леонард Беннет. В итоге в марте 2019-го принцессу задержали по подозрению в попытке покинуть навсегда Саудовскую Аравию вместе со своей старшей дочерью.

Власти посчитали, что лечение было предлогом, а на самом деле женщина хотела сбежать в Европу. Примерно с тех же пор перестал обновляться ее аккаунт в Twitter. Из внешнего мира с ней смог пообщаться только адвокат. По его словам, во время разговора голос Басмы был “как у заложницы”. Также он опасался за жизнь принцессы.