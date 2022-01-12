 

Рак легких можно определить по отеку шеи и виду пальцев

12.01.2022, 12:51, Разное
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Учёные заявили, что онкологическое заболевание, поражающее легкие, можно определить по отеку шеи, а также по виду пальцев.
Характерные симптомы данной болезни – это непрерывный кашель, который продолжается в течение трёх недель и более, а в некоторых случаях имеет место повторное заражение, даже после выздоровления. Также к симптомам данного вида онкологии исследователи относят одышку, боль в горле или во время дыхания.

Отеки при раке легких могут распространяться на область шеи. Также может быть боль в горле, в плече или груди, затрудненное глотание. Кроме того, при развитии данной болезни можно наблюдать деформацию формы фаланг пальцев рук или ног.

Источник: fbm.ru



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