Рак легких можно определить по отеку шеи и виду пальцев

Учёные заявили, что онкологическое заболевание, поражающее легкие, можно определить по отеку шеи, а также по виду пальцев.

Характерные симптомы данной болезни – это непрерывный кашель, который продолжается в течение трёх недель и более, а в некоторых случаях имеет место повторное заражение, даже после выздоровления. Также к симптомам данного вида онкологии исследователи относят одышку, боль в горле или во время дыхания.

Отеки при раке легких могут распространяться на область шеи. Также может быть боль в горле, в плече или груди, затрудненное глотание. Кроме того, при развитии данной болезни можно наблюдать деформацию формы фаланг пальцев рук или ног.

Источник: fbm.ru