 

В России отменят заочное обучение

12.01.2022, 12:51, Разное
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Набор в вузы на заочную форму обучения в 2022 году станет последним в истории. Об этом стало известно из постановления Минобрнауки №1378/22 от 12 января 2022 года. 

В ведомстве отметили неэффективность процесса подготовки кадров на заочной форме и сочли необходимым полностью ликвидировать её. 

«Заочное образование по сути и не образование вовсе. Это или вытягивание денег из студентов или просто кому-то дают диплом для продвижения по карьерной службе, также на заочную форму часто переводятся учащиеся, не справляющиеся с учебной программой. При этом они ещё и сохраняют за собой бюджетное место. Для педагогов это тоже лишние часы, отнятые у студентов дневной формы», – отметил министр образования Валерий Фальков. 

Студенты-заочники, обучающиеся сейчас и поступившие в вузы этим летом, смогут завершить курс и получить дипломы. В то же время перевод с дневной на заочную форму будет запрещён.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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