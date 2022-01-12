Актриса Елена Ксенофонтова полностью отказалась от одежды из натуральных меха и кожи

Актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Елена Ксенофонтова пояснила на своей странице в Instagram, что не носит одежду из натуральных меха и кожи. По её словам, богатый выбор качественных искусственных материалов избавляет от необходимости причинять вред животным.

Актриса отметила, что по внутренним убеждениям не носит кожу и меха всю сознательную жизнь. И если раньше было очень трудно найти хоть какую-то замену натуральным материалам, то теперь искусственные шубы стали модными и общедоступными. В многочисленных магазинах есть выбор, и можно найти наряды не только стильные и интересные, но и тёплые, хорошего качества.

Елена Ксенофонтова добавила, что со временем приучила носить кожзам и искусственный мех всех своих домочадцев. И подарила на Новый год своим «любимым дамам» замечательные экошубы. Актриса отметила, что подарки понравились своим владелицам, те остались довольны.