Главный невролог Минздрава рассказал, как ковид уничтожает человеческий мозг
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Перенесенный COVID-19 способен стать причиной серьезных осложнений со здоровьем: воспалительное заболевание атакует не только дыхательные пути, но и другие органы. Главный невролог РФ Михаил Мартынов отметил, что пациенты могут столкнуться с осложнениями в работе центральной нервной системы и головного мозга.
По словам специалиста, последствием COVID-19 могут быть инсульты. Так как нарушается функция легких, поэтому полноценно они не работают и не питают кислородом кору головного мозга.
Особенно страдают пациенты, у которых высокое артериальное давление, сахарный диабет и заболевание сердца. Михаил Мартынов напоминает, что вакцинированные люди легче переносят болезнь и осложнения практически исключены. Доктор рекомендует после болезни строго соблюдать указания врачей. Не стоит игнорировать их рекомендации.
Лучшим методом избежания осложнений болезни названа вакцинация. Недуг будет протекать намного легче и мало вероятности, что вирус заденет другие органы, пишет портал iReactor.
Источник: fedpress.ru
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