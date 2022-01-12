Специалисты назвали кожные признаки рака молочной железы

Состояние кожи может свидетельствовать о наличии рака груди. Данная онкология может развиваться не только у женщин.

Распространение рака молочной железы по всему миру увеличивается с каждым годом. Это одно из наиболее частых проявлений онкологии. Специалисты напоминают, что с помощью ранней диагностики можно снизить риск развития неблагоприятных последствий рака для здоровья человека.

Основной признак онкологии молочной железы – появление опухоли или шишки в груди. Но не только этот симптом может указывать на наличие патологии. Специалисты рассказали, что состояние кожи вокруг сосков может свидетельствовать о болезни. Нужно обратить внимание на появление морщин, ямочек, сыпи или покраснений возле ареолы. Также важно следить за положением сосков, изменениями формы и размера груди. Выделение жидкости из соска может указывать на наличие патологии.

Фонд Cancer Research UK сообщает, что на развитие рака молочной железы влияет возраст, образ жизни и семейный анамнез. Курение и ожирение могут увеличить возможность развития онкологии. Эксперты подчеркнули, что не только женщины, но и мужчины могут столкутся с раком груди.

Источник: ufatime.ru