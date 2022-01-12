 

Началось – Личное мнение

12.01.2022, 12:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нет ничего удивительного в том, что вчера собралось Правительство и обсудило, что произойдёт в ближайшем будущем.

По словам мэра Москвы Собянина, Омикрон уже с нами, и в течение 70 дней нас не ждёт ничего хорошего.

https://t.me/lenamiro/10628

Если вы надеетесь, что новый штамм коронавируса — облегчённый вариант Дельты, то и тут нет никаких успокаивающих новостей. Все данные, говорящие об этом, вызывают сомнения у специалистов.

Закроют ли снова всех на локдаун?

По мнению главы Роспотребнадзора Поповой, нас ждёт не просто 70-дневный рост заболеваемости. Сколько там было на пике 4-й волны — 40 с чем-то, кажется, тысяч в сутки?

Так вот Попова предупредила теперь о шестизначных цифрах прироста — 100 тысяч и более новых случаев в сутки.


Фото: Соцсети

И это — не какой-то фантастический сценарий, а, как мне кажется, даже оптимистичный. Если посмотреть на Францию, где вчера было плюс 350 тысяч или на США с их околомиллионным приростом, то становится ясно, как Омикрон разгуляется и у нас.

На заседании министр здравоохранения Мурашко заявил, что Россия находится в переломной точке, когда определяется дальнейшее развитие ситуации.

На самом деле, нет. Эта точка была пройдена месяц назад, когда можно было спокойно привиться и обезопасить себя.

Но у нас ведь — пока гром не грянет, никто и не перекрестится, правда?

Готовы к пятой волне со стотысячным приростом в сутки?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Дочь Анастасии Заворотнюк посвятила ей пост по случаю Дня матери: “Моя мама – настоящий боец и справится со всем”

14.09 / Бородина призналась, какую одежду покупает на рынке

28.05 / Свекровь никак не поймет, что мы — отдельная семья. Мы ей ничем не обязаны

22.08 / Зеленский пообещал до 2035 года оснастить армию лазерными винтовками и бластерами

15.03 / Скандалы: Тайна смерти писателя Юлиана Семёнова

24.07 / Учёные: Гены стресса и воспаления помогут в лечении депрессии

28.12 / “А как у вас дела?”: Ксения Собчак продемонстрировала фото своего захвата ОМОНом

02.12 / Ученые назвали продукты, понижающие риск инсульта

23.09 / Как США создали миф о «российском вмешательстве»

02.10 / Версия: Евросоз пожалел и Эрдогана, и Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика