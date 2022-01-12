Началось – Личное мнение

Нет ничего удивительного в том, что вчера собралось Правительство и обсудило, что произойдёт в ближайшем будущем.

По словам мэра Москвы Собянина, Омикрон уже с нами, и в течение 70 дней нас не ждёт ничего хорошего.

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Если вы надеетесь, что новый штамм коронавируса — облегчённый вариант Дельты, то и тут нет никаких успокаивающих новостей. Все данные, говорящие об этом, вызывают сомнения у специалистов.

Закроют ли снова всех на локдаун?

По мнению главы Роспотребнадзора Поповой, нас ждёт не просто 70-дневный рост заболеваемости. Сколько там было на пике 4-й волны — 40 с чем-то, кажется, тысяч в сутки?

Так вот Попова предупредила теперь о шестизначных цифрах прироста — 100 тысяч и более новых случаев в сутки.



Фото: Соцсети

И это — не какой-то фантастический сценарий, а, как мне кажется, даже оптимистичный. Если посмотреть на Францию, где вчера было плюс 350 тысяч или на США с их околомиллионным приростом, то становится ясно, как Омикрон разгуляется и у нас.

На заседании министр здравоохранения Мурашко заявил, что Россия находится в переломной точке, когда определяется дальнейшее развитие ситуации.

На самом деле, нет. Эта точка была пройдена месяц назад, когда можно было спокойно привиться и обезопасить себя.

Но у нас ведь — пока гром не грянет, никто и не перекрестится, правда?

Готовы к пятой волне со стотысячным приростом в сутки?

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