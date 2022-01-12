Притула: События в Казахстане подтверждают правильность нашего европейского выбора. Там, где Россия – всегда горе, смерти и диктатура

Год начался с того, что загорелся Казахстан.

Есть несколько важных моментов для Украины, которые хочу озвучить, учитывая эти события.

Первый. Несмотря на крики некоторых политиков и отдельных граждан о том, что нам нужно было дружить с Россией и быть в СНГ, ЕЭП и ОДКБ, мы в очередной раз видим правильность нашего европейского выбора. Только НАТО, только ЕС.

Там, где Россия – там всегда горе, смерти и диктатура.

Второй, вытекающий из первого. В постсоветских диктатурах спокойствие и благополучие общества основывается на крови собственных сограждан. Чтобы одним жилось хорошо, должны погибнуть другие. И это происходит, друзья, в XXI веке. Уверен, что мы так жить точно не хотим и не будем. Давайте поблагодарим себя за то, что мы живем в стране, которую обошла судьба постсоветской российской колонии. Да, у нас жизнь не сахар, но мы приучили нашу власть к тому, что если она занесет руку на святое право людей протестовать, этой власти в Украине не будет.

Третий момент – это урок, который мы можем извлечь из событий в Казахстане. Он прост. Для успешного преодоления диктатуры требуется не только народный гнев. Нужны лидеры, которые могут заполнить собой властный вакуум во время перемен. Казахи показали себя очень смелыми людьми, они не побоялись восстать за достоинство и свободу. Но во время этих протестов не возникла политическая сила, которая могла бы стать альтернативой Назарбаеву и Токаеву.

Для Украины это очень актуальный урок. Да, у нас демократия, есть оппозиция (здесь важно четко разделять всех, кто называет себя “оппозицией”, на тех, кто является таковой, и на тех, кто является банальной прокремлевской подстилкой), есть свобода слова и свободный интернет.

Но у нас традиционно считают политику “грязным делом”, и общественные активисты часто брезгуют участвовать в ней. Хотя пример Казахстана показывает, что без людей, готовых взять на себя долгую ответственность, точечная эпизодическая победа ни к чему не приведет.

Поэтому еще раз призываю всех профессиональных и порядочных людей не бояться, не брезговать, не сомневаться. Идите в политику, возглавляйте свои общины, ведите за собой людей. Это и шанс изменить жизнь в стране к лучшему, и предохранитель от установления диктатуры.

Источник: Сергій Притула / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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