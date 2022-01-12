Скандалы: «Медовая ловушка» для олигарха

СМИ: Катерина Босов прибегала к услугам экстрасенсов, чтобы женить на себе главу «Сибантрацита» и воздействовать на его родственников

Ставшие на днях достоянием СМИ новые факты о вдове бывшего угольного магната Катерине Босов заставляют по-иному взглянуть на уголовное дело о доведении Дмитрия Босова до самоубийства, о котором так много писалось в прессе. Специалист по оказанию «магических услуг» для высокопоставленных клиентов в интервью журналистам рассказала о подробностях «заказов», с которыми к ней обращалась Катерина Босов.

Среди них были такие, как «розжиг страсти», «гармонизация отношений» и даже… «устранение» родственников экс-олигарха. Маг также призналась, что снабжала Катерину «зельями», которые могли влиять на психику и поведение Дмитрия Босова.

В ходе проведенного журналистами расследования удалось установить, что «магия» была только частью средств морально-психологического давления, которые Катерина Босов могла использовать для манипулирования своим бывшим супругом. Окончательные выводы должны будут сделать следствие и суд.

«Розжиг страсти» для олигарха

Во время «холодной войны» советские спецслужбы для вербовки иностранной агентуры использовали так называемые «медовые ловушки». Привлекательные специально обученные гражданки СССР заводили романы с объектами разработки, а потом сотрудники КГБ предъявляли компрометирующие материалы попавшимся в ловушку любителям russian girls. В капиталистической России возникла целая индустрия обучения «охотниц за олигархами», которые расставляют «медовые ловушки» богатым бизнесменам. Но не с целью выведать военную тайну, а женить на себе и получить доступ к большим деньгам.

К числу такие профессионалок похоже можно отнести и Екатерину Ястребову, которая приобрела ценный опыт в эскорт-агентстве теневого финансиста Давида Каплана.

По сведениям работавших в агентстве сотрудников, Ястребова была в доверительных отношениях с Капланом и руководила всем процессом кастинга претенденток с просторов бывшего СССР. Но в 2014 году она нашла «объект» для своей охоты и провернула целую спецоперацию, чтобы с ним познакомиться. В результате во время закрытой вечеринки в Ницце Екатерина Ястребова познакомилась с миллиардером Дмитрием Босовым. По свидетельству известной знанием светской жизни в России Божены Рынски,

Екатерина умело манипулировала новых ухажером. Сначала она «притянула» его к себе, а потом резко сорвалась на курорт с другим мужчиной. Привыкшего добиваться своих целей Дмитрия Босова такой поворот наверняка вывел из равновесия и он стал настойчиво добиваться возвращения Екатерины. Умело играя на его психологии, она поставила условием официальный брак. В 2016 году пара сыграла свадьбу. Екатерина Ястребова стала Катериной Босов.

Упомянутое выше интервью мага позволяет дополнить картину заманивания Босова в «медовую ловушку» новыми подробностями. Как выясняется, Екатерина обращалась за магической помощью к практикующему эзотерику, которая с целью помочь ей выйти за Дмитрия Босова использовала различные обряды и «волшебные зелья».

«Я действительно помогла ей выйти замуж, — рассказывает экстрасенс. — К мастеру обращаются сначала с простыми запросами: розжиг страсти, привороты, и так далее. Это понятно, нет ещё стопроцентного доверия к мастеру, нет уверенности в результате… Но когда Катя увидела, что всё сработало, всё происходит так, как она хочет, девочка заигралась и начала просить такие вещи, которые делать нельзя… Существуют также специальные программы на внушение – морок. — Мужчине ломают психику, он не может справиться с собой, становится тревожным. Ему приходится делать то, чего он не хочет, быть с тем, с кем не хочет, и он подавляет это спиртным или даже наркотиками. Часто морок ставится временно, а потом обязательно его надо снимать. Но бывают случаи, когда клиентке дают отвар или сбор трав с одним посылом, а потом её переклинивает и она начинает этому человеку вредить. Девушка должна была подлить одну каплю, а она подлила ложку. И в данном случае это её стопроцентная ответственность, понимаете? Тут мастер за решения человека не несёт никакой ответственности. Всё это Катя знала, и о последствиях передозировки, как в медицинских препаратах, была предупреждена…»

Тот факт, что Катерина Босов продолжала обращаться к медиуму уже после замужества, наверняка должен заинтересовать следователей. Это демонстрирует ее реальное отношение к своему супругу, что называется, показывает мотивы ее действий. Чтобы понять, зачем же Катерине Босов пришлось прибегать к услугам мага и использовать сомнительные «зелья», следует рассказать некоторые подробности их семейной жизни, ставшие достоянием гласности.

«Бочка дегтя» в семейной жизни Дмитрия Босова

После «медовой ловушки» Дмитрий Босов мог рассчитывать на идиллию с молодой супругой, которая получала от него роскошные подарки, крупные суммы на счета https://life.ru/p/1452427 и даже получила должность директора дочерней фирмы угольного холдинга Босова «Сибантарцит-логистик». Однако вместо «меда» Дмитрию Босову досталась «бочка дегтя». В Интернете до сих пор можно найти фотографии, слитые в интернет, на которых бывший олигарх заснят в весьма неприглядном виде. https://sobesednik.ru/obshchestvo/20211119-taina-podmetnyx-video-kateriny-bosov Эти фото делала Катерина, которые впоследствии, по официальной версии, были слиты в Сеть хакерами, взломавшими ее телефон. Известно, что олигарх сильно переживал их появление в интернете: ему несомненно было неудобно перед своими партнерами и сильными мира сего. Будучи одним из основных спонсоров Ночной хоккейной лиги, он общался с высшими российскими чиновниками и бизнесменами, и появление таких видео дискредитировало его перед ними. В прессе даже появились сообщения, что главу «Сибантрацита» отстранили от участия в делах хоккейной лиги.

По свидетельству Божены Рынски, Катерина устраивала истерики и скандалы и демонстративно изменяла с сотрудниками его холдинга. Однако Дмитрий Босов был очень «крепким орешком». Поэтому не удивительно, что к экстрасенсу снова пришлось обращаться для «гармонизации отношений» — проще говоря, для того, чтобы он стал послушным чужой воле.

Но чего добивалась Катерина, которая и так вела жизнь на широкую ногу? Дмитрий Босов даже приобрел в США особняк за 30 млн долларов в Беверли Хиллз и вложил по ее предложению около 160 млн долларов в бизнес по выращиванию легальной марихуаны в Калифорнии. Катерина Босов даже вошла в состав руководителей Genius Fund, через который происходило управление этим бизнесом. Неужели этого показалось мало? В интервью ее личный маг высказалась жестко, но понятно: «У девочки кукушку сорвало просто». Чтобы получить контроль над капиталами своего мужа, похоже, в ход пошли все возможные, способы, включая «не традиционные».

Битва вдовы за раздел наследства олигарха

6 мая 2020 года Дмитрий Босов застрелился в своем особняке в Усово. Как сообщили СМИ, Катерина первым делом стала выяснять, подписал ли олигарх завещание. Ее ожидало грандиозное разочарование – Дмитрий Босов не оставил завещания в ее пользу. По непонятным причинам Катерина буквально после отъезда следователей сама вытащила диван олигарха во двор и сожгла его. Следователи почему-то не придали значения этому факту. А зря, ведь не исключено, что могли быть уничтожены ценные улики.

Об истинных мотивах ее поведения свидетельствует тот факт, что на следующее утро после самоубийства Дмитрия Босова Катерина встретилась с его родственниками и предложила переписать на нее их доли акций. Вдова аргументировала это требованием тем, что холдинг нуждается в защите и она должна контролировать все процессы. Но Катерина получила отказ.

Через некоторое время родственники бывшего угольного магната узнали, что Катерина Босов сумела через суд получить право на 43% акций «Аллтек» (компании, которой принадлежит «Сибантрацит»). Ей удалось получить у нотариуса документ о «вдовьей доле». Однако по закону эта доля подразумевает совместно нажитое имущество, а Босов уже был миллиардером и акционером «Аллтек» когда женился на Екатерине Ястребовой. Поэтому родственники выиграли встречный иск в суде без особого труда.

Вовсе анекдотично выглядела попытка Катерины завладеть акциями угольного холдинга, когда она предъявила «внебрачного ребенка» Дмитрия Босова и его мать, проживающую на Украине. Этот трюк также был легко разоблачен адвокатами родственников Босова.

Из интервью с экстрасенсом следует, что Катерина Босов пыталась использовать магические средства и для победы в судах.

— Я не буду говорить совсем уж детально, но потом она просила навредить родственникам, чтобы наследников убрать с пути, — рассказывает экстрасенс. — Но я категорически отказала, потому что дети не должны страдать. Я давала на гармонизацию масла, сдобренные мускусом, феромоны – если помажетесь, нас вас будут даже на улице мужчины обращать внимание, – настойки давала. Вот эти вещи я делала. Это я вам честно могу сказать. Но чтобы уморить кого-то… Я такого не буду делать. Не делала и делать не буду.

— А что она хотела? Чтобы наследники отступили?

– Да, да, чтобы туда же за ним, чтобы он их, как это, утащил за собой… Я сказала, что такими вещами не занимаюсь.

– Другими словами, она хотела, чтобы все наследники сгинули и всё досталось ей?

– Да-да, чтобы всё досталось ей. Когда мне прислали фотографию, мне прям плохо стало, то есть меня даже стошнило, уж простите за подробности. Я с такими людьми не работаю.

— А вы не думаете, что Катерина могла впоследствии, после вашего отказа, найти кого-то, кто занимается этим?

– Да, я не то что думаю, я в этом абсолютно уверена! Она стала словно одержима… Я занималась только гармонизацией ее отношений с мужчиной. Конечно, бывает, помогаешь-помогаешь, а потом человек как будто переобувается, становится одержимым какой-то идеей и начинает, ну, не соблюдать инструкцию, так скажем, и злоупотреблять. На фотографиях, которые она мне в первый раз присылала, она совсем другая была.

Даже при скептическом отношении к магическим обрядам и заклинаниям, сам факт наличия умысла избавиться от родственников и попытка осуществить задуманное должны стать объектом расследования со стороны правоохранительных органов. Кроме того, совершенно очевидно, что Катерина не рассматривала родственников Дмитрия Босова как свою семья, а считала их препятствием на пути к цели – контролю над капиталами экс-олигарха.

Вместо эпилога

Как известно, в средние века подобных женщин сжигали на кострах. В наш просвещенный век фактов проведения магических обрядов недостаточно для привлечения к суду. Однако факт наличия умысла криминального характера придает расследованию уголовного дела о доведении Дмитрия Босова до самоубийства вполне определенное направление. Следователи должны проверить, действительно ли применяла Катерина Босов в отношении бывшего мужа жесткие методы психологического давления и опаивала его сильнодействующими психотропными средствами? Журналисты уже сообщили, что готовы предоставить им запись интервью с ее личным экстрасенсом и его контакты.