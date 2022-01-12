 

Скандалы: Смольный не может организовать вывоз осыпающейся главной ели Санкт-Петербурга с Дворцовой площади

12.01.2022, 12:38, Разное
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Власти города не могут найти исполнителя на вывоз дерева из-за проблем финансирования и бюрократических проблем

Правительство Санкт-Петербурга перенесло демонтаж главной новогодней елки города. Предположительно ее уберут с Дворцовой площади 25 января, вместо 16 января. Тогда ее распилят и вывезут из города. Как сообщил директор ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» Андрея Чистякова, дерево послужит для создания сувенирной продукции.

Из полученных досок сделают настенные часы и подарят социальным учреждениям, вроде школ и больниц. Результаты проведения такой акции можно будет увидеть в апреле или мае этого года.

Так что у желающих сделать фотографию напротив 25-метрового символа Нового года есть на это время до 25 января. Правда за качество снимком ручаться не стоит. До 16 января с нее снимут все украшения и она уже начала осыпаться и явно теряет свой привлекательный вид. Чиновников Смольного это явно не сильно беспокоит. Решение о переносе распила уже осыпающейся ели было принято не потому, что они хотят продлить праздник в Северной столице.

Все дело в том, что Санкт-Петербург не могут найти исполнителя на распил и вывоз елки. Связано это с недостатком финансирования и пассивностью чиновников после праздников. В совокупности это привезло к остановке всего бюрократического инструмента и тому, что даже простой вывоз дерева, который производится каждый год в примерно одно и тоже время, становится целым испытанием. Только не понятно чиновников проверяют на прочность ствол ели или терпение горожан.



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