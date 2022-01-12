 

В мантии Земли нашли следы межпланетного столкновения

12.01.2022, 12:36, Новости дня
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Версия о том, что примерно четыре с половиной миллиарда лет назад в Землю врезалась другая крупная планета, существует уже достаточно давно. Периодически представители науки находят косвенные подтверждения данному событию.

На этот раз в верхних слоях мантии обнаружены обширные участки плотной материи. Сделать это удалось, пропуская через недра сейсмические волны.

Там, где есть эти уплотнения, скорость распространения волн снижается примерно наполовину, говорят ученые. Наиболее правдоподобным объяснением появления в жиже мантии твердых пород является падение очень крупного небесного тела. Но это не мог быть астероид или комета. Скорее всего – планета, равная по размеру Марсу. Подробнее об открытии можно прочесть в журнале Nature Geoscience.



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