Мнение: Старые грабли

Председатель Европарламента Давид Сассоли умер во вторник, 11 января, из-за осложнений, вызванных нарушениями в работе иммунной системы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо в Twitter.

«Давид Сассоли находился в итальянской больнице с 26 декабря из-за серьезного осложнения, вызванного дисфункцией иммунной системы. В результате все официальные мероприятия с его участием были отменены», — написал он.

Частный случай нельзя экстраполировать и обобщать. Но в нем обращает внимание то, что не сказано: Сассоли, как правоверный адепт новой нормальности, был трижды привит. Смерть наступила в связи с банальной легионеллой — то есть, не вирусной, а бактериальной инфекцией. По сути, иммунитет не справился. Не вытянул. Связано ли это с вакцинированием? Кто его знает. Но то, что безудержное применение препаратов, подстегивающих иммунитет, неизбежно его истощает, наверное, на простом понятийном уровне понятно и без наличия специальных знаний. Чем-то это похоже на веру в антибиотики, когда ими буквально забрасывались на любой чих. Что приводило к известному результату: организм переставал нормально производить собственные антибактериальные средства, плюс бактерии приобретали резистентные свойства к антибиотикам. Первая реакция — раз не помогает этот антибиотик, давайте применим более сильный, предсказуемо проблему усугубило. Поэтому возник баланс, который более-менее проблему разрешил. Созданы протоколы, которые предусматривают ограниченное применение антибиотиков в особых случаях.

Теперь та же история и те же грабли — с вакцинами. Понятно, что тотальная вакцинация ничем принципиально не отличается от массированного приема антибиотиков. Иммунитету полезны встряски, но совсем противопоказана работа «вместо него». Организм отключает систему, которой не пользуется. Любая сложная система оптимизирует расход ресурса, и если какая-то структура перестает быть нужной, ее сажают на голодный паек или утилизируют.

Безоглядная и слепая вера в чудо-вакцину привела к предсказуемому результату: иммунитет людей перестает работать самостоятельно. Что и является сутью «абонентской медицины» – ликвидировать иммунитет и посадить человека на препараты, без которых он не выживет. И, конечно, подобная стратегия так-сяк, но будет работать с молодыми, но пожилые люди не вытянут в любом случае — что и происходит. Смертность среди людей старших возрастов неуклонно растет. Популяция молодеет. Случай с председателем Европарламента — просто иллюстрация происходящих процессов. Будь это просто обычный житель какого-нибудь Палермо, о нем никто бы и не написал. Но то, что произошло с Сасолли, происходит везде.

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