 

Eвропейские авиакомпании вынуждены отправлять в полёт пустые самолёты

12.01.2022, 12:16, Новости дня
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Многие пассажиры в Европе отказываются от перелётов на фоне резкого роста числа заражений новым штаммом «омикрон», поэтому авиакомпаниям приходится отправлять в небо тысячи пустых лайнеров, чтобы не потерять свои места в расписании на взлёт и посадку. Еврокомиссия возобновила действие этих правил, которые были приостановлены в 2020 году, несмотря на протесты авиаперевозчиков. В результате лишь одна «Люфтганза» будет вынуждена совершить в ближайшие месяцы около 18 тысяч рейсов без пассажиров, передаёт Euronews.

Совершенно пустые авиалайнеры бороздят небо над Европой: из-за «омикрона» пассажиры отменяют бронирование, но самолёты вынуждены летать — иначе потеряют место в аэропорту. Несколько стран ЕС призывают Еврокомиссию изменить правила, из-за которых, например, Brussels Airlines запланировала на ближайшие месяцы 3000 вынужденных пустых рейсов, а такой гигант, как «Люфтганза» — 18 тысяч. 

ЖОРЖ ГИЛКИНЕ, министр транспорта Бельгии: Для авиакомпаний, которые и так страдают от ковида, организация пустых рейсов — нонсенс с экологической и экономической точки зрения. Я направил письмо в Еврокомиссию, но пока не получил ответа. Я просил комиссию изменить правила так, чтобы в небе не было пустых самолётов. 

По европейским правилам, авиакомпании приобретают у аэропорта временной слот на взлёт или посадку — и если этот интервал не будет использован, его могут продать другому перевозчику. Согласовывать слот необходимо не только с аэропортом, но и с европейскими органами управления воздушным движением. 

МААЙКЕ АНДРИС, представитель Brussels Airlines: Если эти общие правила не станут более гибкими, наша авиакомпания будет вынуждена выполнять ненужные полёты. Для нас это означает 3000 рейсов только для того, чтобы подтвердить право на взлёт и посадку. С экологической и экономической точки зрения от этих рейсов вполне можно было бы отказаться. 

В марте 2020 года, во время «первой волны», Еврокомиссия приостановила действие этих правил, но весной 2021-го вернула обратно. В руководстве ЕС считают, что влияние «омикрона» окажется не таким негативным и в начале года число загруженных рейсов, как ожидается, даже вырастет.

Дата выхода в эфир 10 января 2022 года.

 



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