Здоровый сон и никаких диет: 5 советов нутрициолога, как прийти в себя после праздников

1. Скорректируйте режим сна. Сон — это база, без которой невозможно восстановиться и похудеть. Неполноценный сон или сон не по биоритмам рушит гормональный баланс, так как ночью перестает вырабатываться мелатонин, гормон роста. Вырабатывается кортизол, который мешает восстановлению. После этого контролировать аппетит просто невозможно.

Идеально засыпать до 23:00, но каждый маленький сдвиг — уже победа. Чтобы легче перейти на нормальный режим, придумайте себе приятное или интересное дело или ритуал утром, чтобы было, зачем вставать.

Рози Хантингтон-Уайтли

2. Начните испытывать чувство голода. Во время голода наш организм очищается и восстанавливается.

Ешьте по голоду, не перекусывайте без необходимости, включая плотные напитки вроде кофе с молоком. А еще попробуйте практиковать голодание 16:8 или 14:10 — вы успеваете поесть в восьмичасовое окно и 16 часов ничего не едите с момента последнего приема пищи, включая сон.

3. Без нормы воды никакие процессы восстановления не будут работать. Пейте 30 мл на 1 кг веса в течение дня. Сюда же к воде добавьте все ощелачивающие продукты в каждом приеме пищи.

Жозефин Скривер

4. Алкоголь выводится из организма с помощью магния и витаминов B1 и B6, поэтому они могут быть в дефиците. Включите для профилактики эти нутриенты, если их нет в вашем списке БАДов.

5. Не уходите в резкие диеты и разгрузочные дни. Питайтесь полноценно. Стресс только усугубит ситуацию.

Исключите молочные продукты, готовые соусы и майонезы. Вместо круп по возможности используйте термообработанные овощи на гарнир (например, тушеная капуста или брокколи). Ешьте большие объемы овощей и зелени. Добавляйте в салат или гарнир хорошие растительные жиры (оливковое масло, масло авокадо). Полноценно наедайте тот белок, который вы едите. Пусть еда будет в хороших объемах, но без пищевого мусора.

Эльза Хоск