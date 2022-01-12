Необычный выбор: королева Рания посетила базар в центре Эс-Салта в пальто украинского бренда

Ее Величество королева Иордании Рания вернулась к своим обязанностям после новогодних каникул. Вчера, 10 января, супруга короля Адбаллы впервые появилась на публике в новом 2022 году – королева отправилась на северо-запад страны в город Эс-Салт, что в 29 километрах от столицы Аммана. Целью визита была встреча и личное знакомство с основателями молодежных культурных организаций и их инициативами, направленными на сохранения наследия региона.

Я так горжусь иорданской молодежью за ее энтузиазм, преданность своим принципам и любовь к национальному наследию, – отметила королева Рания в своем Instagram.

Для выхода в свет королева выбрала демократичный образ – синие джинсы, черные кроссовки, белый топ и белое пальто-рубашку украинского бренда BEVZA из коллекции осень-зима 2021 года. На пальто, которое сейчас на сайте бренда можно купить со скидкой за 624 евро, есть фирменная деталь – нагрудный карман в виде треугольника, символ традиционной украинской хустки (платка). Во время визита королева не снимала медицинской маски и время от времени накидывала на плечи традиционный арабский платок – куфию.

Королева Рания

Королева Рания провела в Эс-Салте несколько часов. Она посетила местный пятничный базар, где своими изделиями торгуют ремесленники, пообщалась с мастерами и выразила им восхищения за труд и упорность.

Рания регулярно поддерживает творческие инициативы иорданцев и посещает ремесленные ярмарки. Королева еще в 1995 году инициировала создание некоммерческой организации “Иорданский фонд” (Jordan River), цель которого помогать нуждающимся в материальной и моральной поддержке женщинам страны, в том числе и обучая их новым навыкам.