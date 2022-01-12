Назван мотив расстрела табуна лошадей в Алтайском крае

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12.01.2022, 12:12, Новости дня
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Расстрел десятков лошадей в Алтайском крае произошел из мести, таких преступлений в регионе еще не совершалось, сообщил председатель комитета по аграрной политике регионального законодательного собрания Сергей Серов.

«Считаю произошедшее вопиющим случаем. Ситуации, которые происходили раньше, были связаны с хищением животных, совершены ради выгоды. В Петропавловском районе преступники явно действовали из мести. Из-за личностного конфликта пострадали ни в чем не повинные животные», – приводит слова Серова сайт реготделения ЕР.

Он добавил, что был расстрелян табун лошадей с маленькими жеребятами.

По словам парламентария, пострадавший фермер Николай Дроков занимается животноводством многие годы, и это – огромная потеря для него, «не столько финансовая, сколько моральная утрата».

«Расследование находится под особым контролем у руководства краевого главка МВД, уверен, что в ближайшее время виновные будут найдены и наказаны по все строгости закона», – сообщил Серов.

Ранее в региональном ГУ МВД сообщали, что в Алтайском крае неизвестные расстреляли табун из 53 лошадей. Инцидент произошел в Петропавловском районе.



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