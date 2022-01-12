 

В Совфеде пообещали оперативно рассмотреть вопрос индексации пенсий

12.01.2022, 12:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Совет Федерации оперативно рассмотрит и примет закон об индексации пенсий на уровень чуть выше инфляции – на 8,6%, сообщила председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

«Президентские законы всегда рассматриваются в первоочередном порядке. И этот законопроект, как только он будет внесен, будет оперативно рассмотрен парламентом», – цитирует РИА «Новости» сенатора.

По ее словам, соцкомитет Совфеда и вся верхняя палата поддержат решение об индексации пенсий.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Эрдоган на ГА ООН заявил об «аннексии» Крыма

31.05 / В Днепре голый мужчина спрыгнул с многоуровневой парковки и погиб

21.08 / Самоизоляцию для пожилых решили отменить в Подмосковье

17.05 / Встреча Байдена и Путина может пройти в Швейцарии – СМИ

07.10 / Госкомиссия по вопросам ЧС обязала ОГА ужесточить карантин в Харьковской области

12.09 / Зеленский заявил о готовности Украины принять Олимпиаду

25.12 / Купившего через Facebook поддельные права украинца освободили от наказания

21.12 / Дорн: Ереминым я был до того момента, пока мать не развелась с отцом. После этого она сказала, что мне нужно поменять фамилию

23.10 / Меркель рассказала об «осознании серьезных разногласий» с Путиным

14.03 / МВД Великобритании раскритиковало полицию Лондона за применение силы на протестах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика