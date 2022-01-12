В Совфеде пообещали оперативно рассмотреть вопрос индексации пенсий

Совет Федерации оперативно рассмотрит и примет закон об индексации пенсий на уровень чуть выше инфляции – на 8,6%, сообщила председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

«Президентские законы всегда рассматриваются в первоочередном порядке. И этот законопроект, как только он будет внесен, будет оперативно рассмотрен парламентом», – цитирует РИА «Новости» сенатора.

По ее словам, соцкомитет Совфеда и вся верхняя палата поддержат решение об индексации пенсий.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции.