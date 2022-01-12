 

Найден мертвым актер из «Глухаря» и «Универа» Алексей Герилович

12.01.2022, 12:12, Новости дня
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В московской квартире актера телесериала «Глухарь» Алексея Гериловича нашли его тело, на нем не было одежды, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Алексей Герилович был найден мертвым в квартире в Посланниковом переулке. Труп был найден на кухне без одежды, также рядом с телом найден пакет с упаковками от лекарств», – сообщил собеседник РИА «Новости».

По его словам, признаков насильственной смерти на теле артиста не найдено.

Товарищ актера, беспокоившийся о пропаже Гериловича, прошел в его квартиру со своим ключом, там он нашел тело друга.

В квартире был беспорядок. В спальной перевернут стол.

Герилович родился в 1973 году, он снялся более чем в 30 фильмах, играл в жанрах комедии и криминала. Он снимался в сериалах «Глухарь» и «Универ».



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