 

Анастасия Ивлева оголила свой плоский живот

12.01.2022, 12:04, Разное
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Ивлева во время отдыха в Мексике, за последние несколько дней решила расширить свое личное портфолио. В ее альбомах появились фотографии в разных вариантах открытых купальников. На удивление публики, одна из фотографий отличилась от всех остальных наиболее закрытым ансамблем. Настя Ивлева показала всего лишь свой плоский живот, надев короткий топ.
Контент Ивлевой всегда отличался открытостью и откровенностью. Телеведущая уверена в своей сексуальности и в том, что она находится в отличной спортивной форме. Она не стесняется выкладывать в сториз свои фото в откровенных купальных костюмах. Поездка по мексиканскому побережью не стала исключением, Ивлева продемонстрировала свой купальный гардероб. Фото в черном бикини особенно приглянулось поклонникам телеведущей, в котором звезда позировала буквально пару дней назад перед камерами.

В гардеробе блогерши оказался и купальник от Roberto Cavalli, в котором она позировала, путешествуя на яхте со своей семьей. Ивлева выразила большую радость от того, что ее мечта, отдых с семьей в таких романтичных местах, сбылась. В Мексику телеведущая «Орла и Решки» отправилась с мамой и братом.

Для поддержания своей спортивной формы даже на отдыхе Ивлева активно занимается спортом. Подтверждением этого факта стали ее фото без купальника. Звезда продемонстрировала свой плоский живот, одев спортивный костюм с коротким топом.



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