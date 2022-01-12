Диетолог Бобровский предупредил о вреде частого употребления сыра

Сыр является популярным продуктом в рационе российского населения. Это подтверждает Андрей Бобровский — кандидат медицинских наук, врач-диетолог.

По словам специалиста, сыр не является продуктом для регулярного потребления, так как содержит в себе много калорий, а также жиры и холестерин. Но при употреблении в меру он может принести пользу.

При частом употреблении сыр вредит организму. Могут появиться атеросклероз, мочекаменная болезнь, гипертония.

Многие разновидности сыра содержат в себе большое количество соли, что способствует развитию многих болезней. В сутки можно съедать не более 150 граммов продукта. Тогда он будет полезен. В сыре много белка, он повышает иммунитет и улучшает аппетит, способствует росту мышечной массы. В продукте много кальция, который укрепляет кости, защищает от кариеса. В сыре содержится витамин B12, который отвечает за фазы сна и улучшение настроение, что особенно актуально в холодное время года, когда световой день становится короче.

Источник: radiosputnik.ria.ru