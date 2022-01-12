Ученые зафиксировали очередной перегрев океана

Международная группа исследователей собрала максимум данных о температуре верхнего слоя воды в Мировом океане с 1950 года и представила итоговый отчет. В нем, в частности, указано, что вода в глобальной земной акватории сейчас теплее, чем когда бы то ни было.

Однако самое плохое, что прогноз говорит о дальнейшем потеплении воды в океане. Это значит, что будут заметно меняться экосистемы в разных уголках Земли. Скорее всего, вымрет ряд живых организмов.

Основной причиной потепления ученые называют деятельность человека. Даже предпринятые во многих странах беспрецедентные меры по защите окружающей среде не способны пока остановить начавшиеся негативные процессы, говорят ученые.