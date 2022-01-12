 

Казахстан откажется от вакцины на основе крови Назарбаева в пользу «Спутника V»

12.01.2022, 11:34, Разное
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Министр здравоохранения Казахстана Керим Бербулаев заявил о закупке 3 млн доз «Спутника V» в России для вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Российский препарат полностью заменит вакцину «Елбасы-Форте», созданную на основе антител Нурсултана Назарбаева.

Уже сегодня жители Казахстана жалуются, что не могут найти «Елбасы-Форте» в пунктах вакцинации. Гражданам предлагают на выбор привиться «Спутником V» или «Спутником Лайт», сообщают жители Алматы в соцсетях. При этом некоторые из жителей отметили, что из пунктов вакцинации пропали портреты первого президента Казахстана, а перед вакцинацией жителей больше не приводят к присяге на верность лидеру нации.

Министр Керим Бербулаев отметил, что в ближайшее время Академия медицинских наук Казахстана проведёт исследования канцерогенности вакцины на основе крови Елбасы и сделает вывод о безопасности её применения.

– Нужно отметить, что большинство погромщиков, которых задержала полиция, были привиты именно вакциной «Нурсултан-Форте». У многих были справки о вакцинации, выданные в Турции, Сирии и Афганистане. Возможно, эта вакцина не так безопасна, как мы думали, и вызывает у привитых рак мозга, в результате чего они присоединяются к погромам и грабежам на территории городов. Нам нужно провести повторные исследования, чтобы сделать вывод, не привела ли вакцинация антителами Елбасы к страшным событиям начала января, – сказал Бербулаев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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