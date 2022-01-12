Все зависит от цвета и поведения. Как понять, что сулит вам голубь, усевшийся на карниз

С поведением птиц связано множество народных примет и поверий. В современных городах чаще всего можно встретить голубей. Чего ждать, если такая птица села на подоконник вашего окна? Оказывается, голуби приносят не только вести.

Приметы о голубях

Голубей в народе считают вестниками. Вероятно, это суеверие появилось одновременно с голубиной почтой. Если птица быстро подлетела к окну и сразу улетела – это к новостям. В некоторых регионах верят, что светлые голуби приносят добрые вести, а темные – плохие.

Говорят, что птицы, сидящие на подоконнике, приносят в дом благополучие и защищают его. Усилить действие этой приметы очень просто – покормите птиц или повесьте для них кормушку возле своих окон.

Неспешно ходящая по оконному карнизу птица предвещает скорый приезд гостей. Молодой голубь в этом случае может предвещать новые знакомства, упитанный и лощеный – приезд родителей, а больной и грязный – встречу с недоброжелателями.

Постучавшаяся в окно птица предвещает перемены в жизни. Если на ваше окно прилетели много голубей – ожидайте радостного события. Воркующие птицы считаются хорошей приметой для влюбленных. Романтические отношения будут развиваться стремительно, возможно, скоро состоится свадьба.

Плохая примета – услышать птичью ссору и крики. Эти звуки могут стать предвестниками реальных проблем в вашей жизни.