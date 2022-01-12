 

Все зависит от цвета и поведения. Как понять, что сулит вам голубь, усевшийся на карниз

12.01.2022, 11:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С поведением птиц связано множество народных примет и поверий. В современных городах чаще всего можно встретить голубей. Чего ждать, если такая птица села на подоконник вашего окна? Оказывается, голуби приносят не только вести.

Приметы о голубях

Голубей в народе считают вестниками. Вероятно, это суеверие появилось одновременно с голубиной почтой. Если птица быстро подлетела к окну и сразу улетела – это к новостям. В некоторых регионах верят, что светлые голуби приносят добрые вести, а темные – плохие.

Говорят, что птицы, сидящие на подоконнике, приносят в дом благополучие и защищают его. Усилить действие этой приметы очень просто – покормите птиц или повесьте для них кормушку возле своих окон.

Неспешно ходящая по оконному карнизу птица предвещает скорый приезд гостей. Молодой голубь в этом случае может предвещать новые знакомства, упитанный и лощеный – приезд родителей, а больной и грязный – встречу с недоброжелателями.

Постучавшаяся в окно птица предвещает перемены в жизни. Если на ваше окно прилетели много голубей – ожидайте радостного события. Воркующие птицы считаются хорошей приметой для влюбленных. Романтические отношения будут развиваться стремительно, возможно, скоро состоится свадьба.

Плохая примета – услышать птичью ссору и крики. Эти звуки могут стать предвестниками реальных проблем в вашей жизни.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Мнение: Есть ли смысл в дичи, курица – не мясо и переименование Турции

20.10 / Мнение: В этот день враги народа продали Аляску…

27.08 / Мнение: Качели

24.08 / Москвичам пообещали дождливое начало сентября

02.11 / Мнение: Борьба с черным рынком по продаже сертификатов о вакцинации

25.08 / Мнение: Работают профессионалы

16.11 / Общественники попросили Минпрос проверить учебники на искажения фактов о войне

22.07 / Мнение: Задорнов. Цитата

01.06 / Метро Москвы вошло в тройку лучших в мире по уровню удовлетворенности пассажиров

09.12 / Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко рассказала о неудачном браке с внуком Владимира Маяковского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика