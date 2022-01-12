 

Мыть реже и простой водой. Как сделать волосы менее жирными

12.01.2022, 11:34, Разное
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Волосы выглядят неопрятными и засаленными уже на следующий день после мытья? Возможно, вы просто неправильно за ними ухаживаете. Как снизить жирность волос в домашних условиях без радикальных мер?

Правильное очищение

Первое, что следует сделать при избыточной жирности волос? – нормализовать график их мытья. Когда голова выглядит неопрятно, естественным решением проблемы кажется помыть ее. Но это замкнутый круг. При тщательном мытье с шампунем мы смываем с кожи головы естественную смазку. В результате сальные железы вынуждены вырабатывать еще больше секрета.

Самый простой способ решить проблему жирности волос – максимально увеличить интервалы между их мытьем. В некоторых ситуациях отказаться от душа просто невозможно. Активные физические нагрузки, повышенное потоотделение, купание в море или бассейне с хлоркой – во всех этих случаях помыть волосы необходимо. Попробуйте отказаться от шампуня. Прополощите волосы чистой водой, если совсем недавно мыли голову, и высушите их как обычно.

Используйте шампунь не чаще двух раз в неделю, в идеале – только 1 раз. Желательно подобрать щадящее средство без сульфатов. Обратите внимание на рН – оптимальным считается показатель около 5,5. Провоцировать гипертрофированную выработку кожного сала может слишком горячая вода. Волосы лучше всего мыть водой комнатной температуры или более прохладной.

Полезные советы на каждый день

Тщательно расчесывайте волосы ежедневно и следите за чистотой расчесок. Полезной привычкой станет ежедневный массаж кожи головы. Массируйте пальцами всю зону роста волос с умеренным нажимом. Эта процедура полезна и приятна.

Постарайтесь не трогать волосы руками лишний раз, особенно на улице. Привычка заправлять пряди за ухо может быть милой и кокетливой. И все же полезно будет помнить, что каждое прикосновение к вашим волосам загрязняет их. Делайте опрятные прически перед выходом на улицу.



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