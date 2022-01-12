«Не стоит недооценивать наш маленький остров» – британский министр обороны предупредил Россию по Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, хотя и надеется на успешное завершение переговоров РФ и США в Женеве, союзникам по НАТО всё же следует готовиться к худшему, пишет The Independent. При этом он напомнил, что страницы истории «испещрены последствиями, с которыми столкнулись те, кто недооценил наш маленький остров», подчеркнув, что Великобритания готова дать отпор любому агрессору.



AP

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на фоне напряжённых переговоров с Россией НАТО следует «готовиться к худшему». При этом он пообещал, что Лондон «даст отпор агрессорам» на фоне опасений насчёт возможного вторжения Москвы на Украину, пишет The Independent.

Выступая на мероприятии, посвящённом 40-му юбилею Фолклендской войны, Бен Уоллес заявил, что расстояние «не должно помешать Великобритании» в её попытках «защитить тех, кто не может защитить себя сам» в то время, как Запад противостоит «агрессии» РФ в отношении соседней Украины.

Между тем важные переговоры в Женеве между США и Россией пока что, судя по всему, не привели ни к каким результатам из-за разногласий сторон как по Украине, так и другим спорным вопросам. В то же время Москва собрала на украинской границе группировку численностью в десятки тысяч солдат. С учётом этого, главная цель переговоров — это предотвращение кризиса, который грозит перерасти в полномасштабный военный конфликт.

Адресуя предупреждение президенту РФ Владимиру Путину, Уоллес заявил, что страницы истории «испещрены последствиями, с которыми столкнулись те, кто недооценил наш маленький остров», добавив, что Великобритания не отступит перед «масштабом проблемы» в Восточной Европе.

«Все знают о событиях в Европе, которые происходят на этой неделе, и ранее я проинформировал палату общин о нашей обеспокоенности насчёт непрекращающейся агрессии РФ в отношении Украины и бесхитростных попыток отвлечь внимание ложными заявлениями и россказнями об экспансионизме НАТО», — отметил министр обороны.

«Так что хотя мы надеемся на лучшее в плане дипломатических усилий этой недели, нам не следует испытывать чрезмерный оптимизм и надо готовиться к худшему, — добавил Уоллес. — Параллели с событиями 40-летней давности едва ли нуждаются в представлении, но, как по мне, наибольшую значимость представляют угрозы нашей стране, нашему народу, нашим союзникам и нашей территории, исходящие с любого направления и в любое время»

«Наши враги не должны сомневаться в решимости Британии давать отпор агрессорам и защищать тех, кто не может защитить себя и наши ценности, — подчеркнул он. — Расстояние, равно как и масштаб проблемы, не должны мешать Британии, и страницы истории испещрены последствиями, с которыми столкнулись те, кто недооценил наш маленький остров».

Министерство иностранных дел и международного развития также призвало Россию «прекратить акты агрессии», отметив, что любое вторжение на Украину повлечёт за собой «серьёзные последствия».

Представитель ведомства также заявил: «Великобритания тесно сотрудничает с нашими союзниками и партнёрами, включая США, чтобы дать понять России, что мы выступаем против её кампании по подрыву её демократических соседей. РФ должна прекратить свои акты агрессии и встать на путь дипломатии».