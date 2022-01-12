 

Турецкого политика обвинили в разглашении секретной информации по С-400

12.01.2022, 11:32, Новости дня
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Стали известны подробности обвинительного заключения, подготовленного в отношении члена-основателя Партии демократии и прогресса Турции Метина Гюрджана. Как передаёт Star Gazetesi, Гюрджан передавал иностранным гражданам стратегические сведения, касающиеся национальной безопасности. В частности, политик предоставлял информацию о численности военнослужащих и военной техники Турции в Сирии, Ливии и Азербайджане, а также сведения о комплексах С-400.


AP

Стали известны подробности обвинительного заключения, подготовленного в отношении члена-основателя Партии демократии и прогресса Турции Метина Гюрджана. Как пишет Star Gazetesi, по данным следствия, Гюрджан передавал стратегические сведения, касающиеся национальной безопасности, и сливал информацию о комплексах С-400.

Как продолжает турецкое издание, в обвинении подчёркивается, что расследование было инициировано по сигналу, поступившему в Генеральную прокуратуру Анкары от Национальной разведывательной организации Турции. За Гюрджаном в течение полутора лет велось техническое и физическое наблюдение и в ходе слежки было установлено, что собранные им сведения должны были оставаться конфиденциальными и их разглашение представляет угрозу для безопасности государства.

В обвинительном заключении говорится, что Метин Гюрджан предоставлял стратегическую информацию, касающуюся национальной безопасности страны. В частности, речь идёт о военных соединениях, численности военнослужащих и военной технике Турции в Сирии, Ливии и Азербайджане, передавал сведения о комплексах С-400, несмотря на то, что эта информация является конфиденциальной, так как связана с безопасностью государства, внутренними и внешнеполитическими интересами страны.

Как отмечает Star Gazetesi, поскольку часть сведений по делу является государственной тайной, некоторые вскрывшиеся факты о Метине Гюрджане не вошли в обвинительное заключение как очень важная и конфиденциальная информация. Политику грозит 20 лет лишения свободы. 



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