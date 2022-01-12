 

Певица Ферги поздравила своего экс-супруга Джоша Дюамеля с помолвкой

12.01.2022, 11:32, Разное
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Одна из первых помолвок нового, 2022 года, состоялась в Голливуде: о помолвке объявил американский актер Джош Дюамель. Избранницей 49-летнего актера, известного по ролям в сериалах “Все мои дети” и “Лас-Вегас” и фильмам “Трансформеры”, “Однажды в Риме” и “Тихая гавань”, стала телеведущая и модель Одра Мари. О радостном событии актер сообщил у себя в Instagram:

Включено! Она нашла сообщение в бутылке, которую выбросило на берег, и сказала “ДА”! – написал он под фото с любимой на фоне океана.

Об избраннице Джоша известно немного: ей 28 лет, она является победительницей конкурса “Мисс Северная Дакота”. На пост уже отреагировала и бывшая жена Дюамеля – певица Ферги. Она коротко написала под фото:

Поздравляю! – и добавила шесть зеленых сердечек.

Джош Дюамель и Одра МариКомментарий Ферги под постом Джоша (последний)

Напомним, ранее Джош Дюамель был женат на британской певице Ферги. Они объявили о помолвке 26 декабря 2007 года и сыграли свадьбу только 10 января 2009 года после пяти лет отношений. 14 сентября 2017 года стало известно, что супруги решили расстаться по неизвестной причине. У экс-супругов растет сын Аксель Джек Дюамель – мальчик появился на свет 29 августа 2013-го. Судя по всему, им удалось сохранить дружеские отношения и в равной степени участвовать в жизни сына.

Джош Дюамель и ФергиДжош Дюамель с сыном



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