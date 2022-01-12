 

“Лучшая экс-“ВИА Гра”. Мейхер показала свои свежие снимки

12.01.2022, 11:20, Новости дня
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“Женщина – это целая вселенная! Не лишайте себя возможности стать необъятными… Прежде всего позвольте себе открыть эту вселенную и не бойтесь заглядывать в потайные уголки своего мироздания. Безусловно любя! И его, и себя!” – написала певица.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

“Лучшая экс-“ВИА Гра”, – отметил подписчик alexstrongwhiskey.

“Божественно красива”, – заявила nataliya_yefimova_.

“Какая красивая улыбка”, – написала ritatrais.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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