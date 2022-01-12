“Такую роскошь могут позволить только первые лица страны”. Остапчук из Куршевеля потроллил Зеленского, который отдыхал в Буковеле

“Я в Буковель не еду почему? Такую роскошь могут позволить себе только первые лица страны. А мы скромно”, – написал он, вероятно, намекая на недавний отдых в Карпатах украинского президента Владимира Зеленского.

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Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Контекст:

4 января Зеленский сообщил в Facebook, что отправился на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области для “короткого зимнего отдыха”.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщала, что президент прибыл в Буковель. По данным журналистов, Зеленский поселился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился бизнесмен Игорь Коломойский с семьей. Коломойский сказал, что не встречался с Зеленским и не планирует.

В тот же день стало известно, что Коломойский покинул отель. Зеленский 7 января записал и выложил в сеть ролик, который снял во время спуская с горы на сноуборде.

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