 

Мнение: Новая религия

12.01.2022, 11:10, Разное
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Из интересного. Билл Гейтс сообщил, что после «Омикрона» пандемия — всё. Тут, конечно, вопрос, что и до «Омикрона» наличие пандемии вызвало сомнения, но Гейтс, в отличие от тупых исполнителей на местах, всё-таки человек умный, и отдает себе отчет в том, что натягивать сову на глобус после нынешней вспышки будет уже совсем затратно.

По всей видимости, теперь ключевой задачей становится не расширение захваченной глобальными фашистами зоны, а ее удержание. 80 процентов вакцинировать не удалось, но даже текущие 50 процентов населения планеты, охваченные прививкой от прав и свобод — это фантастический результат. При том, что минимум половина, а скорее, и две трети от уколотых были этому не рады, и пошли на вакцинацию не добровольно, половина населения Земли в таких условиях — это прыжок выше головы. Теперь нужно удержать результат и не выпустить из-за колючки тех, кого успели туда загнать.

Иначе говоря — даже объявив, что пандемия завершилась, никто никого уже не отпустит. Теперь мы будем готовиться к новым пандемиям. А потому основной мотив медицинского насилия будет ориентирован не на борьбу с текущим вирусом, а на подготовку ко встрече со следующим. А там — и еще со следующим. Вся жизнь теперь должна быть подчинена исключительно борьбе с вирусами, и единственный метод этой борьбы уже определен — уколы, уколы и уколы.

Нет врага, кроме ковида и ВОЗ — спаситель от него. С этим символом новой веры человечество должно ложиться спать и просыпаться. Все больницы должны быть перестроены главными входами к Женеве, где расположена штаб-квартира ВОЗ, а минимум три раза в день главные санитарные врачи всех стран должны выходить в прямой эфир и призывать воздать хвалу ВОЗ и лично ее наместнику на земле — какой-нибудь текущей версии доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Так что ничего не закончилось и не закончится. Оно всего лишь изменит формат. Любая религия проходит этапы возникновения, становления и укрепления. Религия пандемийного бешенства в этом смысле совершенно ничем не отличается.

Кстати, сравнение с религией — не красивый оборот. Любая религия всегда начинается с формулирования базовой этики. Скажем, известные десять заповедей — это как раз основа христианской этики. Этика всегда создает разделение окружающего пространства на Добро и Зло. Допустимое и запретное. Заповеди четко ограничивают запретное пространство, внутри которого можно проявлять свободу воли. Без этики и без образа будущего, центральной фигурой которого является идеальный носитель этого будущего (идеальный христианин, ндеальный правоверный мусульманин, идеальный человек свободного мира или идеальный строитель коммунизма — это явления одного порядка) — без этих двух основных условий нет никакой мировой религии.

Пандемийная этика уже формируется и даже формализуется, хотя еще не отлита в чеканный свод. Идеальный человек пандемийного будущего тоже постепенно проявляется. Это человек, безоговорочно разменявший свободу на безопасность. Человек, жизнь которого теперь подчинена страху смерти. Его образ тоже лишь предстоит оформить и обозначить, интерпретируя для разных страт общества. Но это будет сделано, иначе смысл того, что произошло с нами в 20-22 годах, будет утрачен. А разве Билл Гейтс похож на человека, разбазаривающего свои шансы?

Источник: Эль Мюрид



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