 

Девушка Леонардо Ди Каприо Камила Морроне поделилась кадрами из совместного отпуска после скандала с яхтой

12.01.2022, 11:06, Разное
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47-летний актер Леонардо Ди Каприо и его 24-летняя возлюбленная Камила Морроне уже около недели отдыхают на одном из Карибских островов Сен-Барт (или Сен-Бартелеми). Пара, которая вместе больше четырех лет, не выходит в свет вместе и не афиширует свои отношения, но время от времени папарацци все же ловят их в совместных поездках. На этот раз новогодние каникулы они проводят не вдвоем, а с друзьями Лео – лучший друг актера Лукас Хаас и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

Правда, поездка оказалась омрачена скандалом, о котором американские СМИ говорили несколько дней. Дело в том, что для Камилы и своих друзей Ди Каприо взял в аренду шикарную 96-метровую яхту стоимостью 150 миллионов долларов. По словам издания Daily Mail, она весьма не экологична: за семь миль (или 11 километров) хода двигатель судна оставляет такой же углеродный след, как автомобиль с бензиновым двигателем, на котором ездили целый год. Отмечается, что заполнение бака такой яхты обойдется владельцу примерно в 250 тысяч фунтов стерлингов (около 25 миллионов рублей). Многие посчитали это лицемерием со стороны актера, ведь он является ярым эко-активистом и обращает всеобщее внимание на многие проблемы экологии, в том числе недавние пожары в Сибири.

Но, кажется, Лео и Камилу это не сильно волнует. К тому же несколько часов назад Морроне опубликовала фотографии из путешествия. На кадрах модель позирует в черном слитном купальнике на берегу залива. Подписчики в комментариях бурно обсуждают, не Лео ли сделал эти снимки.

Напомним, Леонардо Ди Каприо встречается с актрисой и моделью из Аргентины Камилой Морроне с 2017 года. Они предпочитают не афишировать свой роман в СМИ, не дают комментарии по этому поводу, не публикуют в соцсетях совместные снимки и не выходят на красную дорожку в качестве пары. Такое скрытное поведение не раз заставляло многих думать, что в их отношениях не все гладко и что они даже скоро расстанутся (масла подливает в огонь известный мем, в котором говорится, что ДиКаприо никогда за всю жизнь не встречался с девушками старше 25 лет). Однако в июне 2020 года источник журнала People сообщил, что, в отличие от многих пар, распавшихся во время пандемии коронавируса, на эту пару вынужденная самоизоляция повлияла положительно.

Обычно он очень независим, проводит много времени с друзьями, но из-за карантина большую часть жизни посвящал Камиле. Они находились рядом 24/7 в течение нескольких месяцев, изолировались в его доме, – сообщил инсайдер, отметив, что Ди Каприо по отношению к Морроне настроен очень серьезно: Он любит быть с ней, они стали очень близки.

Яхта, которую арендовал Леонардо Ди Каприо

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Публикация от Just Jared (@justjared)



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